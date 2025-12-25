الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d12a979e7e6.17075961_nfmoilpjqekhg.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، جمعية أحباء وطني للثقافة والتنمية الاجتماعية، فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي، تحت شعار "التراث الثقافي في خدمة الهوية الوطنية"، وذلك أيام 26 و27 و28 ديسمبر الجاري.



وتؤكد هذه الدورة، التي وصفتها الجمعية ب"الاستثنائية"، على أهمية الذاكرة الجماعية في بناء الحاضر واستشراف المستقبل وعلى دور الثقافة في ترسيخ الانتماء والخصوصية الحضارية.









ويتضمن برنامج هذا الحدث الثقافي، الذي ينتظم بالتعاون مع منتدى الياسمين للادب التلمذي ودار الثقافة بالمرسى، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفكرية والإبداعية من بينها عروض أدبية وفنية وقراءات شعرية وورشات تفاعلية.



كما سيتم بالمناسبة تشريك التلاميذ في فعاليات المهرجان بهدف تشجيع الناشئة على التعبير والإبداع والانفتاح على التراث في بعده الجمالي والإنساني. ويتضمن برنامج هذا الحدث الثقافي، الذي ينتظم بالتعاون مع منتدى الياسمين للادب التلمذي ودار الثقافة بالمرسى، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفكرية والإبداعية من بينها عروض أدبية وفنية وقراءات شعرية وورشات تفاعلية.كما سيتم بالمناسبة تشريك التلاميذ في فعاليات المهرجان بهدف تشجيع الناشئة على التعبير والإبداع والانفتاح على التراث في بعده الجمالي والإنساني.