وزارة التجهيز تعلن عن تحويل ظرفي في حركة المرور بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 في اتجاه المروج والحمامات

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن تحويل ظرفي في حركة المرور بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 في اتجاه المروج والحمامات، وذلك بداية من يوم غد الخميس 25 ديسمبر 2025، قصد استكمال أشغال جسر لاكانيا.



وفي هذا الإطار، يتعيّن على القادمين من وسط العاصمة (عبر جسر سان قوبان) في اتجاه المروج والحمامات، الانعطاف يسارًا على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية (الطريق الجهوية رقم 22)، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء.









ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22).

