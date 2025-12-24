Babnet   Latest update 13:17 Tunis

وزارة التجهيز تعلن عن تحويل ظرفي في حركة المرور بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 في اتجاه المروج والحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694bd6a7cb7574.73902281_oienklfpgjmhq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 13:02 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن تحويل ظرفي في حركة المرور بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 في اتجاه المروج والحمامات، وذلك بداية من يوم غد الخميس 25 ديسمبر 2025، قصد استكمال أشغال جسر لاكانيا.

وفي هذا الإطار، يتعيّن على القادمين من وسط العاصمة (عبر جسر سان قوبان) في اتجاه المروج والحمامات، الانعطاف يسارًا على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية (الطريق الجهوية رقم 22)، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء.



ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320773

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Burkina Faso CAN 2025 - Guinee Equatoriale CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Algerie CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Cote d'Ivoire CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cameroun CAN 2025 - Gabon CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 | 4 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:10
14:50
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
17°-9
18°-11
16°-12
17°-10
  • Avoirs en devises 25277,0
  • (23/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/12)     915,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/12)   26292 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026