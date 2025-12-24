Babnet   Latest update 18:14 Tunis

تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات

Publié le Mercredi 24 Decembre 2025
      
تزامنا مع العطلة المدرسية والجامعية، تعيش تونس العاصمة والجهات هذه الأيام على وقع العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

فبالتوازي مع معرض مدينة تونس للكتاب الذي انطلق بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يوم 18 ديسمبر 2025 ويتواصل إلى غاية يوم 3 جانفي 2026 ليقدم لزوراه العديد من الأنشطة الثقافية والفقرات التنشيطية، فضلا عن الكتب المعروضة للبيع في مختلف الاختصاصات، تشهد الفضاءات الثقافية عديد العروض المسرحية.



سلسلة من العروض المسرحية

ستشهد قاعة الريو بالعاصمة إقامة عرضين متتاليين لمسرحية " (ال) حُلم...كوميديا سوداء" لجليلة بكار والفاضل الجعايبي، من إنتاج مشترك بين "فاميليا للإنتاج" و"فنون التوزيع الريو"، وهي العروض الأولى للجمهور بعد أن تم تقديم العرض قبل الأول لهذا العمل، في افتتاح الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية أمام شبابيك مغلقة، كما سيقدم عرض يوم الجمعة 26 ديسمبر أيضا أمام شبابيك مغلقة، وسيكون متبوعا بعرض ثان يوم السبت 27 ديسمبر، انطلاقا من الساعة السابعة مساء.
وتقترح مؤسسة المسرح الوطني التونسي، على جمهور الفن الرابع فرصة حضور عرض مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي، والتي سيتم تقديمها بقاعة الفن الرابع بالعاصمة أيام 26 و27 و28 ديسمبر الجاري.
وضمن عروض الأطفال، يقدّم المسرح الوطني التونسي انطلاقا من اليوم الأربعاء 24 ديسمبر، سلسلة عروض لمسرحية "كتاب علاء الدين"، من إخراج محمد المختار الوزير، وهو إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي والمسرح الوطني الشاب، وسيتم تقديم هذا العمل في إطار مهرجان مسرح الطفولة في دورته الثامنة والثلاثين "دورة المرحوم عبد الله الشاهد"، وذلك بدار الثقافة أكودة، أما العرض الثاني فسيُقام يوم غد الخميس 25 ديسمبر 2025 في إطار مهرجان مسرح الطفل بسيدي بو علي، وذلك بدار الثقافة سيدي بو علي.
وضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من المهرجان الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء، يعيش زوار مدينة الثقافة وجمهور الفن الرابع من مختلف الفئات العمرية يوميا وإلى غاية الجمعة 26 ديسمبر، على وقع عروض مسرحية تندرج ضمن مسابقات المهرجان وسيتم تقديمها ببهو مدينة الثقافة وبساحة المسارح وبمسرح الجهات وقاعة المبدعين الشبان.
