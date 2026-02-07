توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم

ركّز بنك الدم بالمستشفى الجهوي بتوزر، صباح اليوم السبت، خيمة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بمدينة توزر، وذلك في سياق سلسلة حملات برمجها البنك قبل حلول شهر رمضان بغاية توفير مخزون من الدم، وفق ناظرة بنك الدم سنية بالرابحي.وبيّنت بالرابحي، في تصريح لوكالة "وات"، هذه الحملة، المنتظمة تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتوزر وبالشراكة مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي، تهدف إلى تعزيز المخزون الجهوي من الدم ببنك الدم نظرا للنقص المسجّل والاستهلاك المكثّف للمخزونات التي توفرت في الأسابيع الماضية من قبل المستشفى الجهوي بمختلف أقسامه، ومن طرف مصحة تصفية الدم.وأضافت أنه من المنتظر أن تتكثّف الحملات في الأسبوع الأخير قبل حلول شهر رمضان باعتبار أن الإقبال على التبرع بالدم يضعف بشكل كبير خلال هذا الشهر لتغطية حاجيات المرضى من هذه المادة الحيوية، مشيرة إلى أن الاقبال لم يكن بالقدر المنتظر صباح اليوم، حيث كان متوسطا إلى ضعيف مقارنة مع حملات سابقة، علما أنّه سيقع تخصيص ما تم تجميعه لكافة المؤسسات الاستشفائية بالجهة.وبهدف تلافي النقص من الدم في شهر رمضان سيشهد الأسبوع المقبل تنظيم سلسلة حملات تبرع في المستشفى المحلي بحزوة يوم الأربعاء ثم حملة مماثلة بالمستشفى المحلي بتمغزة يوم الجمعة وتختتم نهاية الأسبوع بحملة تبرع بالمركب الجامعي بتوزر، وفق نفس المصدر.