Babnet   Latest update 23:10 Tunis

توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60eec10ec41644.20700236_pnijolhgqekfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 23:10 قراءة: 0 د, 57 ث
      
ركّز بنك الدم بالمستشفى الجهوي بتوزر، صباح اليوم السبت، خيمة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بمدينة توزر، وذلك في سياق سلسلة حملات برمجها البنك قبل حلول شهر رمضان بغاية توفير مخزون من الدم، وفق ناظرة بنك الدم سنية بالرابحي.
وبيّنت بالرابحي، في تصريح لوكالة "وات"، هذه الحملة، المنتظمة تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتوزر وبالشراكة مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي، تهدف إلى تعزيز المخزون الجهوي من الدم ببنك الدم نظرا للنقص المسجّل والاستهلاك المكثّف للمخزونات التي توفرت في الأسابيع الماضية من قبل المستشفى الجهوي بمختلف أقسامه، ومن طرف مصحة تصفية الدم.
وأضافت أنه من المنتظر أن تتكثّف الحملات في الأسبوع الأخير قبل حلول شهر رمضان باعتبار أن الإقبال على التبرع بالدم يضعف بشكل كبير خلال هذا الشهر لتغطية حاجيات المرضى من هذه المادة الحيوية، مشيرة إلى أن الاقبال لم يكن بالقدر المنتظر صباح اليوم، حيث كان متوسطا إلى ضعيف مقارنة مع حملات سابقة،  علما أنّه سيقع تخصيص ما تم تجميعه لكافة المؤسسات الاستشفائية بالجهة.

وبهدف تلافي النقص من الدم في شهر رمضان سيشهد الأسبوع المقبل تنظيم سلسلة حملات تبرع في المستشفى المحلي بحزوة يوم الأربعاء ثم حملة مماثلة بالمستشفى المحلي بتمغزة يوم الجمعة وتختتم نهاية الأسبوع بحملة تبرع بالمركب الجامعي بتوزر، وفق نفس المصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323295

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
19°-8
16°-8
16°-8
19°-14
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>