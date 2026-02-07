Babnet   Latest update 21:25 Tunis

ندوة علمية لجمعية القضاة التونسيين حول المجلس الأعلى للقضاء على هامش مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692497dba3b6c4.53358219_lihgpmknqjoef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 20:41 قراءة: 1 د, 18 ث
      
نظمت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، بالتعاون مع الشبكة الاورومتوسطية للحقوق، ندوة علمية حول موضوع "المجلس الأعلى للقضاء بين حتمية الارساء وخيار التهميش"، وذلك على هامش مؤتمرها الانتخابي الخامس، الذي ينعقد تحت شعار "من أجل استقلالية القضاء ودولة القانون".

وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في تصريح ل /وات/، بأن اختيار موضوع الندوة العلمية يكتسي أهمية بالغة، لا سيما "بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتجميد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، رغم الدور البارز لهذه المؤسسة في المرفق القضائي، وكذلك في ظل غياب الإصلاحات بالنسبة الى القضاءين العدلي والمالي"، على حد تعبيره.


واعتبر ان "حتمية ارساء المجلس الأعلى للقضاء يفرضها منطق دولة القانون والدولة الديمقراطية والنظام الجمهوري ومنطق السير العادي لمرفق القضاء"، وهو ما دفع الجمعية الى التعمق في هذه المفارقة بمشاركة نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين، لمحاولة الوصول الى مخرجات "يمكن ان تكون ورقة عمل قد تساعد في إرساء المجلس الأعلى للقضاء"، وفق تقديره.


وقال الحمادي "إننا من خلال مؤتمر الجمعية، نمد أيدينا للسلطة ولمكونات المجتمع المدني لفتح كبريات الملفات القضائية، والعمل على إيجاد مخرجات تضمن إصلاح القضاء والمؤسسات القضائية، نظرا لقناعتنا بمبدأ التشاركية والخيارات الديمقراطية في عملية الإصلاح، من أجل ارساء قضاء مستقل ونزيه في خدمة المتقاضي وفي خدمة العدالة".

وأوضح أن المؤتمر 15 للجمعية، الذي تنطلق فعالياته عشية اليوم السبت وتتواصل غدا الأحد، هو مؤتمر انتخابي لمكتب جديد لجمعية القضاة التونسيين للعهدة النيابية 2026/2029 . وسيتنافس فيه 17 مترشحا، من بينهم عدد من أعضاء المكتب المتخلي ورئيس الجمعية الحالي، على عضوية المكتب الجديد الذي يتكون من 11 عضوا، مضيفا أن المؤتمر سيشهد تلاوة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة عليها والتداول في الشأن القضائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323305

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
19°-8
16°-8
16°-8
19°-14
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>