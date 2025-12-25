صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694cedc93cf1d4.45966437_pkegqjhlofnim.jpg width=100 align=left border=0>

قدّم مراسل قناة الحوار التونسي حمزة الطياشي توضيحات بخصوص ملابسات تصريحاته السابقة المتعلّقة بظروف النقل المباشر في المغرب، وذلك على خلفية الانتقادات التي وُجّهت إليه من قبل عدد من النشطاء المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي.



وأوضح الطياشي أنّه لم يقصد الإساءة إلى الشعب المغربي من خلال مداخلته الأخيرة، مؤكّدًا أنّ حديثه عن انقطاع التيار الكهربائي يندرج في إطار وصف واقع ميداني عايشه خلال عمله الصحفي.









وأضاف بالقول إنّ هناك من حاول التصيد في الماء العكر وتأويل تصريحاته خارج سياقها، مشيرًا إلى أنّه لم يكن يتوقّع أن تُفهم ملاحظاته على أنها إساءة للمغرب أو سببًا لإثارة هذا الجدل.



كما شدّد مراسل قناة الحوار التونسي على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين التونسي والمغربي، مؤكّدًا احترامه الكامل للمغرب ولشعبه، وأنّ مداخلته كانت ذات طابع مهني بحت ولا تحمل أي خلفيات سلبية.

