Babnet   Latest update 10:10 Tunis

صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694cedc93cf1d4.45966437_pkegqjhlofnim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 08:44 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قدّم مراسل قناة الحوار التونسي حمزة الطياشي توضيحات بخصوص ملابسات تصريحاته السابقة المتعلّقة بظروف النقل المباشر في المغرب، وذلك على خلفية الانتقادات التي وُجّهت إليه من قبل عدد من النشطاء المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الطياشي أنّه لم يقصد الإساءة إلى الشعب المغربي من خلال مداخلته الأخيرة، مؤكّدًا أنّ حديثه عن انقطاع التيار الكهربائي يندرج في إطار وصف واقع ميداني عايشه خلال عمله الصحفي.



وأضاف بالقول إنّ هناك من حاول التصيد في الماء العكر وتأويل تصريحاته خارج سياقها، مشيرًا إلى أنّه لم يكن يتوقّع أن تُفهم ملاحظاته على أنها إساءة للمغرب أو سببًا لإثارة هذا الجدل.

كما شدّد مراسل قناة الحوار التونسي على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين التونسي والمغربي، مؤكّدًا احترامه الكامل للمغرب ولشعبه، وأنّ مداخلته كانت ذات طابع مهني بحت ولا تحمل أي خلفيات سلبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320819

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
19°-11
17°-10
16°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026