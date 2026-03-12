Babnet   Latest update 12:07 Tunis

السلطات الإيرانية تعلن عن مقتل 33 طالبا جامعيا على الأقل نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 12:03 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن مساعد وزير العلوم الإيراني أن ما لا يقل عن 33 طالباً جامعياً قتلوا جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مساعد الوزير قوله: "نتيجة لعدوان النظام الصهيوني والعدو الأمريكي على أراضي إيران العزيزة، وصل عدد الطلاب القتلى إلى 33".



وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 28 فيفري، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوبي البلاد، ووفقاً للجانب الإيراني، بلغ عدد القتلى 175 شخصاً، معظمهم من التلميذات، بالإضافة إلى أولياء أمور ومعلمين، كما أصيب 95 شخصاً آخرون، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الهجوم على مدرسة البنات في مدينة ميناب الإيرانية نُفِّذ بصاروخين من طراز "توماهوك".

من جهتها أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن معلومات أولية وصل إليها تحقيق الجيش الأمريكي في الحادث، بأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الهجوم على المدرسة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب الإيرانية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325278

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
18°-9
20°-8
13°-9
14°-8
  • Avoirs en devises 25264,4
  • (11/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40162 DT
  • (11/03)
  • 1 $ = 2,92239 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>