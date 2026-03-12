السلطات الإيرانية تعلن عن مقتل 33 طالبا جامعيا على الأقل نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي

أعلن مساعد وزير العلوم الإيراني أن ما لا يقل عن 33 طالباً جامعياً قتلوا جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مساعد الوزير قوله: "نتيجة لعدوان النظام الصهيوني والعدو الأمريكي على أراضي إيران العزيزة، وصل عدد الطلاب القتلى إلى 33".وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 28 فيفري، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوبي البلاد، ووفقاً للجانب الإيراني، بلغ عدد القتلى 175 شخصاً، معظمهم من التلميذات، بالإضافة إلى أولياء أمور ومعلمين، كما أصيب 95 شخصاً آخرون، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الهجوم على مدرسة البنات في مدينة ميناب الإيرانية نُفِّذ بصاروخين من طراز "توماهوك".من جهتها أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن معلومات أولية وصل إليها تحقيق الجيش الأمريكي في الحادث، بأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الهجوم على المدرسة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب الإيرانية.