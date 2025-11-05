بطولة الرابطة الاولى (الجولة13-الدفعة2): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

دارت، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:



نتائج الأربعاء 5 نوفمبر 2025





ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى





* مستقبل المرسى 2 – يسري العرفاوي (د 14) / أحمد الحضري (د 45)

* النادي البنزرتي 0



ملعب بوجمعة الكميتي بباجة



* الأولمبي الباجي 0

* النادي الصفاقسي 1 – إياد بلوافي (د 41)



الملعب الأولمبي بسوسة



* النجم الساحلي 1 – حسام الدقدوق (د 7)

* الترجي الجرجيسي 0



الملعب البلدي بالمتلوي



* نجم المتلوي 2 – نابي سيلا (د 43، د 90+2)

* الاتحاد المنستيري 2 – فخر الدين بن يوسف (د 73) / عدنان اليعقوبي (د 75)



نتائج الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

الملعب البلدي ببئر بورقبة



* مستقبل سليمان 0

* اتحاد بنقردان 1 – آدم الطاوس (د 72)



ملعب حمدة العواني بالقيروان



* شبيبة القيروان 2 – ريان الحمروني (د 7) / زين الدين كادا (د 45 ض ج)

* مستقبل قابس 1 – محمد أمين الناوي (د 90+3)



الترتيب بعد الدفعة الثانية

| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| :-----: | :-------------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :--: |

| 1 | الترجي الرياضي | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 3 |

| 2 | النادي الإفريقي | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 7 |

| 3 | الملعب التونسي | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 3 |

| 4 | النادي الصفاقسي | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 |

| 5 | الترجي الجرجيسي | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 |

| 6 | الاتحاد المنستيري | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 | 9 |

| 7 | نجم المتلوي | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 |

| 8 | النجم الساحلي | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 |

| 9 | شبيبة العمران | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 |

| 10 | النادي البنزرتي | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 |

| 11 | اتحاد بنقردان | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 |

| 12 | مستقبل المرسى | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 12 |

| 13 | شبيبة القيروان | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 24 |

| 14 | مستقبل سليمان | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 |

| 15 | مستقبل قابس | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 |

| 16 | الأولمبي الباجي | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 23 |



ملاحظة:

هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراة الترجي الجرجيسي ومستقبل المرسى في انتظار البت في أحداث اللقاء من قبل مكتب الرابطة.



مباريات الخميس 6 نوفمبر 2025

* في ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي × شبيبة العمران

* في ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي × النادي الإفريقي – يسري العرفاوي (د 14) / أحمد الحضري (د 45)– إياد بلوافي (د 41)– حسام الدقدوق (د 7)– نابي سيلا (د 43، د 90+2)– فخر الدين بن يوسف (د 73) / عدنان اليعقوبي (د 75)– آدم الطاوس (د 72)– ريان الحمروني (د 7) / زين الدين كادا (د 45 ض ج)– محمد أمين الناوي (د 90+3)| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || :-----: | :-------------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :--: || 1 || 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 3 || 2 || 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 7 || 3 || 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 3 || 4 || 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 || 5 || 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 || 6 || 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 | 9 || 7 || 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 || 8 || 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 || 9 || 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 || 10 || 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 || 11 || 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 || 12 || 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 12 || 13 || 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 24 || 14 || 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 || 15 || 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 || 16 || 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 23 |هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراةفي انتظار البت في أحداث اللقاء من قبلالترجي الرياضي × شبيبة العمرانالملعب التونسي × النادي الإفريقي