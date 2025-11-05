بطولة الرابطة الاولى (الجولة13-الدفعة2): النتائج والترتيب
دارت، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:
نتائج الأربعاء 5 نوفمبر 2025
ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
* مستقبل المرسى 2 – يسري العرفاوي (د 14) / أحمد الحضري (د 45)
* النادي البنزرتي 0
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
* الأولمبي الباجي 0
* النادي الصفاقسي 1 – إياد بلوافي (د 41)
الملعب الأولمبي بسوسة
* النجم الساحلي 1 – حسام الدقدوق (د 7)
* الترجي الجرجيسي 0
الملعب البلدي بالمتلوي
* نجم المتلوي 2 – نابي سيلا (د 43، د 90+2)
* الاتحاد المنستيري 2 – فخر الدين بن يوسف (د 73) / عدنان اليعقوبي (د 75)
نتائج الثلاثاء 4 نوفمبر 2025الملعب البلدي ببئر بورقبة
* مستقبل سليمان 0
* اتحاد بنقردان 1 – آدم الطاوس (د 72)
ملعب حمدة العواني بالقيروان
* شبيبة القيروان 2 – ريان الحمروني (د 7) / زين الدين كادا (د 45 ض ج)
* مستقبل قابس 1 – محمد أمين الناوي (د 90+3)
الترتيب بعد الدفعة الثانية| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| :-----: | :-------------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :--: |
| 1 | الترجي الرياضي | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 3 |
| 2 | النادي الإفريقي | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 7 |
| 3 | الملعب التونسي | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 3 |
| 4 | النادي الصفاقسي | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 |
| 5 | الترجي الجرجيسي | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 |
| 6 | الاتحاد المنستيري | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 | 9 |
| 7 | نجم المتلوي | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 8 | النجم الساحلي | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 |
| 9 | شبيبة العمران | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 10 | النادي البنزرتي | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 11 | اتحاد بنقردان | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| 12 | مستقبل المرسى | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 12 |
| 13 | شبيبة القيروان | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 24 |
| 14 | مستقبل سليمان | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 15 | مستقبل قابس | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 |
| 16 | الأولمبي الباجي | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 23 |
ملاحظة:
هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراة الترجي الجرجيسي ومستقبل المرسى في انتظار البت في أحداث اللقاء من قبل مكتب الرابطة.
مباريات الخميس 6 نوفمبر 2025* في ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي × شبيبة العمران
* في ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي × النادي الإفريقي
