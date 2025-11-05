Babnet   Latest update 17:27 Tunis

بطولة الرابطة الاولى (الجولة13-الدفعة2): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 17:02 قراءة: 2 د, 56 ث
      
دارت، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:

نتائج الأربعاء 5 نوفمبر 2025


ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى


* مستقبل المرسى 2 – يسري العرفاوي (د 14) / أحمد الحضري (د 45)
* النادي البنزرتي 0

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

* الأولمبي الباجي 0
* النادي الصفاقسي 1 – إياد بلوافي (د 41)

الملعب الأولمبي بسوسة

* النجم الساحلي 1 – حسام الدقدوق (د 7)
* الترجي الجرجيسي 0

الملعب البلدي بالمتلوي

* نجم المتلوي 2 – نابي سيلا (د 43، د 90+2)
* الاتحاد المنستيري 2 – فخر الدين بن يوسف (د 73) / عدنان اليعقوبي (د 75)

نتائج الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

الملعب البلدي ببئر بورقبة

* مستقبل سليمان 0
* اتحاد بنقردان 1 – آدم الطاوس (د 72)

ملعب حمدة العواني بالقيروان

* شبيبة القيروان 2 – ريان الحمروني (د 7) / زين الدين كادا (د 45 ض ج)
* مستقبل قابس 1 – محمد أمين الناوي (د 90+3)

الترتيب بعد الدفعة الثانية

| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| :-----: | :-------------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :--: |
| 1 | الترجي الرياضي | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 3 |
| 2 | النادي الإفريقي | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 7 |
| 3 | الملعب التونسي | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 3 |
| 4 | النادي الصفاقسي | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 |
| 5 | الترجي الجرجيسي | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 |
| 6 | الاتحاد المنستيري | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 | 9 |
| 7 | نجم المتلوي | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 8 | النجم الساحلي | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 |
| 9 | شبيبة العمران | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 10 | النادي البنزرتي | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 11 | اتحاد بنقردان | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| 12 | مستقبل المرسى | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 12 |
| 13 | شبيبة القيروان | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 24 |
| 14 | مستقبل سليمان | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 15 | مستقبل قابس | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 |
| 16 | الأولمبي الباجي | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 23 |

ملاحظة:
هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراة الترجي الجرجيسي ومستقبل المرسى في انتظار البت في أحداث اللقاء من قبل مكتب الرابطة.

مباريات الخميس 6 نوفمبر 2025

* في ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي × شبيبة العمران
* في ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي × النادي الإفريقي


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317952


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
27°-16
19°-16
24°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    