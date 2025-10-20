Babnet   Latest update 09:18 Tunis

بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب بالصادق يقاضي سمير العقربي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dfb4ac250b3d1.81833436_lhnikmeqpjfog.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025
      
أعلن المحامي الطيب بالصادق عزمه تقديم شكاية بسمير العقربي على خلفية تدوينة قذرة هاجم من خلالها المشاركات في الاحتجاجات في ولاية قابس المنددة بالتلوث البيئي.

وتشهد قايس منذ أكثر من أسبوع تحركات احتجاجية واسعة تطالب بتفكيك الوحدات الملوّثة ونقلها خارج المناطق السكنية، وسط دعوات من المجتمع المدني ونقابات مهنية لتطبيق القرار الحكومي الصادر منذ سنة 2017 والقاضي بنقل هذه الوحدات إلى موقع بديل.



