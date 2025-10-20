بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب بالصادق يقاضي سمير العقربي

أعلن المحامي الطيب بالصادق عزمه تقديم شكاية بسمير العقربي على خلفية تدوينة قذرة هاجم من خلالها المشاركات في الاحتجاجات في ولاية قابس المنددة بالتلوث البيئي.وتشهد قايس منذ أكثر من أسبوع تحركات احتجاجية واسعة تطالب بتفكيك الوحدات الملوّثة ونقلها خارج المناطق السكنية، وسط دعوات من المجتمع المدني ونقابات مهنية لتطبيق القرار الحكومي الصادر منذ سنة 2017 والقاضي بنقل هذه الوحدات إلى موقع بديل.