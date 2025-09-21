ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع

أفادت "القناة 12" العبرية، مساء يوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع بشأن حرب غزة.



وقالت القناة العبرية نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر إن الاجتماع سيعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء.



ووفقا للمصدرين، يأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول رئيس الوزراء نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب.وفي اليوم الـ716 من حرب الإبادة على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي قصف المباني السكنية ومخيمات النازحين في حين أكدت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 41 فلسطينيا منذ فجر الأحد بينهم 26 في مدينة غزة.وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي بقيادة القيادة الجنوبية، عملية واسعة النطاق في مدينة غزة لتحذير السكان من مناطق القتال من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات العملياتية، بما في ذلك توزيع الرسائل الصوتية، وإلقاء المنشورات، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية.وأعلن الجيش أيضا عن منطقة إنسانية في خان يونس، حيث يقود جهودا مكثفة لتكييف البنية التحتية الإنسانية في جنوب قطاع غزة، بما في ذلك توسيع المستشفيات الميدانية، وإصلاح وتوصيل خطوط المياه ومحطات التحلية، إلى جانب مواصلة إمداد المنطقة بالطعام والخيام والأدوية والمعدات الطبية.إلى ذلك، أفاد الجيش في بيان مساء الأحد، بأنه تم إجلاء أكثر من 550 ألفا من سكان مدينة غزة، مشيرا إلى أنه وفي الوقت نفسه أكملت قوات من الفرق "162" و"98" و"36" دخولها إلى مدينة غزة وبدأت عملياتها في معاقل حماس في المدينة.ودعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية حفاظا على سلامتهم، وتجنب البقاء في المناطق المصنفة خطرة.