الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة تنفذ برنامجًا خصوصيًا لمراقبة المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان

Publié le Lundi 16 Février 2026 - 18:12
      
انطلقت الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة في تنفيذ برنامج خصوصي لمراقبة المواد الغذائية، خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع على كامل مراحل السلسلة الغذائية، استعدادًا لشهر رمضان المعظّم وطيلة أيامه، وذلك في إطار تكثيف الجهود لحماية صحة المستهلك وضمان جودة وسلامة المنتوجات المعروضة بالأسواق.

وقد شرعت الفرق الرقابية التابعة للهيئة، منذ يوم الأحد 15 فيفري، في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج، وهي مرحلة استباقية تم خلالها التركيز أساسًا على مراقبة مواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة بكافة ولايات الجمهورية.


ومكنت هذه الحملة من تنفيذ 4005 عملية مراقبة رسمية شملت 3938 منشأة تنشط في القطاع الغذائي، إضافة إلى تحليل 141 عينة من المواد الغذائية. وقد تم خلال هذه العمليات حجز نحو 165 طنًا من المواد الغذائية غير الآمنة، وتحرير 263 محضر مخالفة صحية، إلى جانب توجيه 238 تنبيهًا كتابيًا لمحلات أخلّت بشروط السلامة الصحية.


كما تم غلق 39 محلًا لعدم توفر الشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وشملت المخالفات مجمّعات حليب غير متحصلة على التراخيص القانونية، ومخابز ومحلات صنع وبيع المرطبات، ونقاط بيع المواد الغذائية بالجملة، ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، إضافة إلى مطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة.

وتوزعت كميات المواد الغذائية التي تم حجزها وإتلافها بحسب نوعيتها، الى 97 طنا من الفواكه والخضروات المحولة (59 بالمائة)، أغلبها من مخللات الزيتون و"الهريسة العربي والسلاطة المشوية" والطماطم المجففة، و26 طنًا من الفواكه والخضروات الطازجة (16 بالمائة)، و12 طنًا من البقول الجافة، خاصة الفول (7 بالمائة)، و6 أطنان من البهارات والتوابل (3.5 بالمائة)، و5 أطنان من منتجات الألبان (3 بالمائة)، و4 أطنان من اللحوم البيضاء والحمراء ومنتجاتها (2 بالمائة)، إضافة إلى منتجات أخرى مثل المشروبات والعصائر والنكهات المعطرة (10 بالمائة).

وأرجعت الهيئة أسباب الحجز إلى ثبوت خطورة هذه المنتجات أو عدم سلامتها بما قد يعرض صحة المستهلك للخطر. وأظهرت الإحصائيات أن حالات التعفن وتغير اللون وظهور الفطريات وانبعاث الروائح الكريهة مثّلت النسبة الأكبر من المخالفات بـ46.6 بالمائة، تلتها حالات سوء التعليب واللف غير الصحي بنسبة 32.7 بالمائة، ثم وجود حشرات وديدان حية وآثار قوارض بنسبة 7.3 بالمائة.

كما تم تسجيل تجاوز تواريخ الصلوحية بنسبة 5.3 بالمائة، وحفظ أو خزن المواد الغذائية في ظروف غير صحية بنسبة 3.4 بالمائة، فضلًا عن مواد غذائية غير حاملة للتأشير أو مجهولة المصدر بنسبة 1.2 بالمائة.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل تنفيذ أنشطتها الرقابية على امتداد شهر رمضان، مع تكثيف الزيارات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل.

ودعت الهيئة المواطنين إلى معاضدة مجهوداتها الرقابية عبر اقتناء المواد الغذائية من الفضاءات والمحلات المعدّة للغرض، والتثبت من سلامة المنتجات قبل شرائها، خاصة من حيث تاريخ الصلوحية، مع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة في حفظ وتداول الأغذية.

كما تضع الهيئة على ذمة العموم الرقم الأخضر 80106977 لتلقي الشكاوى والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.

