نشر فيديو لعملية السرقة في متحف اللوفر الفرنسي والبحث عن اللصوص مستمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f50cc8e4cc42.58734871_nilhmkgjopfeq.jpg width=100 align=left border=0>

نشرت قناة BFMTV الفرنسية مقطع فيديو يوثق لحظة السرقة التي وقعت في وضح النهار في متحف اللوفر الشهير في باريس الأحد، فيما تواصل الشرطة البحث عن الجناة.



ووقعت السرقة بين الساعة 9,30 و9,40 صباحا، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت لجهة رصيف نهر السين. وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى مستوى نافذة الطابق الأول وقاموا بتحطيمها بواسطة جهاز قص محمول. ودخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي وهشموا واجهتين تحظيان بحماية عالية كانت الحلي فيهما.





أخبار ذات صلة: استغرقت 7 دقائق.. الكشف عن تفاصيل جديدة لسرقة متحف اللوفر الفرنسي ...



وتبحث الشرطة الفرنسية عن أربعة لصوص قاموا بالسرقة، ويتابع القضية نحو 60 محققا من فرقة مكافحة الجريمة (BRB) التابعة للشرطة القضائية في باريس، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.



وفي وقت سابق قال وزير الداخلية لوران نونيز إن عملية السرقة استمرت "سبع دقائق"، وأن منفذيها لصوص "متمرسون" قد يكونون "أجانب" و"ربما" عرف عنهم ارتكابهم وقائع مشابهة.

وتبحث الشرطة الفرنسية عن أربعة لصوص قاموا بالسرقة، ويتابع القضية نحو 60 محققا من فرقة مكافحة الجريمة (BRB) التابعة للشرطة القضائية في باريس، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.وفي وقت سابق قال وزير الداخلية لوران نونيز إن عملية السرقة استمرت "سبع دقائق"، وأن منفذيها لصوص "متمرسون" قد يكونون "أجانب" و"ربما" عرف عنهم ارتكابهم وقائع مشابهة.