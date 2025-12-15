الملعب التونسي: لسعد الدريدي غادر الملعب التونسي مخلا بالتزامه التعاقدي والمعنوي مع الفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dridicssss.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الناطق الرسمي للملعب التونسي بدر الدين ناصف مغادرة المدرب لسعد الدريدي فريق باردو بصفة مفاجئة، واصفا ما أقدم عليه بـ الإخلال الفادح بالالتزام التعاقدي والمعنوي تجاه النادي.



وأوضح ناصف أن إدارة الملعب التونسي تلقت منذ يوم الجمعة الماضي أخبارا متداولة حول التحاق الدريدي بأحد أندية البطولة الجزائرية، قبل أن تتصاعد هذه المعطيات مساء يوم الأحد، ما دفع إدارة النادي إلى الاتصال العاجل بالمدرب، الذي أكد صحة الخبر وأبدى رغبته الملحة في مغادرة الفريق.









وأعرب المتحدث عن امتعاض العائلة الموسعة للملعب التونسي من هذا التصرف، معتبرا أن النجاحات والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة جعلته محط أنظار عديد الأندية الوطنية والدولية لاستقطاب لاعبيه المتألقين وأطقمـه الفنية المتعاقبة.





وأشار بدر الدين ناصف إلى أن الساعات القليلة القادمة ستكشف عن هوية المدرب الجديد، مؤكدا أن حسن الاستعداد للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها مرحلة إياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يمثل أولوية قصوى داخل النادي.



وفي السياق ذاته، أفاد بأنه سيتم التنسيق مع المدرب الجديد لتأجيل التربص المغلق الذي كان من المزمع تنظيمه بمدينة سوسة من 16 إلى 26 ديسمبر الجاري تحت إشراف المدرب السابق.







وبيّن ناصف أن سياسة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية ستقوم أساسا على تسريح اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة المرجوة خلال مرحلة الذهاب، مع التروي في انتداب عدد محدود من العناصر بعد دراسة دقيقة، بهدف تدعيم بعض المراكز والخطوط.



أخبار ذات صلة: لسعد الدريدي مدربا جديدا للملعب التونسي...



ويذكر أن لسعد الدريدي كان قد تعاقد مع الملعب التونسي نهاية شهر نوفمبر المنقضي خلفا للمدرب شكري الخطوي، الذي غادر الفريق بعد تجربة انطلقت في مارس 2025.



ويحتل الملعب التونسي حاليا المرتبة الثالثة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 30 نقطة من 8 انتصارات و6 تعادلات وهزيمة واحدة. وكان الفريق قد انهزم وديا يوم السبت الماضي بمدينة طبرقة أمام المنتخب البوتسواني بنتيجة 2-1، وسجل هدف الملعب التونسي الوحيد اللاعب منير الجلاصي.

وأعرب المتحدث عنمن هذا التصرف، معتبرا أن النجاحات والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة جعلتهلاستقطاب لاعبيه المتألقين وأطقمـه الفنية المتعاقبة.وأشار بدر الدين ناصف إلى أنستكشف عن هوية المدرب الجديد، مؤكدا أن، وعلى رأسها مرحلة إياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يمثل أولوية قصوى داخل النادي.وفي السياق ذاته، أفاد بأنه سيتملتأجيل التربص المغلق الذي كان من المزمع تنظيمه بمدينةتحت إشراف المدرب السابق.وبيّن ناصف أن سياسة النادي خلالستقوم أساسا علىخلال مرحلة الذهاب، معبعد دراسة دقيقة، بهدف تدعيم بعض المراكز والخطوط.ويذكر أنكان قد تعاقد مع الملعب التونسيخلفا للمدرب، الذي غادر الفريق بعد تجربة انطلقت فيويحتل الملعب التونسي حاليافي بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيدمن. وكان الفريق قد انهزم وديا يوم السبت الماضي بمدينةأمام المنتخب البوتسواني بنتيجة، وسجل هدف الملعب التونسي الوحيد اللاعب