الزهروني: إيقاف مشتبه به في جريمة طعن تلميذ حتى الموت

أطاح أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي، بشخص يُشتبه في تورطه في جريمة قتل تلميذ طعنًا بسكين على مستوى القلب، وذلك إثر خلافات نشبت بينهما.



وتم، وفق المعطيات الأولية، رفع جثة الهالك وتحويلها إلى مصالح الطب الشرعي قصد إخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.