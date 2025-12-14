كأس العرب قطر 2025: مدرب منتخب الأردن يؤكد السعي لبلوغ النهائي على حساب السعودية في مباراة الغد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693ef6827e17f2.57174673_qjflhnpoegmik.jpg width=100 align=left border=0>

أكد جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم، عزم فريقه على تحقيق الفوز على المنتخب السعودي وبلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس العرب قطر 2025، في المواجهة التي تجمع المنتخبين غدًا الإثنين على ملعب البيت ضمن الدور نصف النهائي.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أوضح السلامي أن المباراة ستكون صعبة ومعقّدة أمام منتخب سعودي قوي يشارك بصفوف شبه مكتملة، في وقت يعاني فيه المنتخب الأردني من غيابات مؤثرة، معربًا في المقابل عن ثقته في قدرة لاعبيه على الحفاظ على نفس النسق والأداء الذي قدموه منذ انطلاق البطولة.









وأشار مدرب “النشامى” إلى غياب المهاجم يزن النعيمات بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة السابقة أمام المنتخب العراقي، مؤكدًا أن المجموعة الحالية تضم لاعبين قادرين على تحمل المسؤولية والدفاع عن حظوظ الأردن في التأهل إلى النهائي.



وأضاف أن المنتخب الأردني سبق له خوض مباريات حاسمة خلال تصفيات كأس العالم في غياب لاعبين بارزين، على غرار موسى التعمري ويزن النعيمات، ونجح رغم ذلك في تحقيق النتائج المرجوة.



وفي حديثه عن مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، قال السلامي إن الأخير كان له دور مهم في مسيرته التدريبية، عندما منحه الثقة لتولي تدريب المنتخب المغربي للمحليين، مشيرًا إلى أن العلاقة التي تجمعهما قوية، غير أن التركيز في مباراة الغد سيكون منصبًا على تحقيق الفوز.



من جهته، أكد رجائي عايد، لاعب المنتخب الأردني، جاهزية جميع اللاعبين لخوض مواجهة نصف النهائي، رغم صعوبتها أمام منتخب يمتلك تقاليد راسخة في الكرة العربية والآسيوية.



وأوضح أن إصابة يزن النعيمات، رغم تأثيرها الفني، تحولت إلى حافز إضافي لبقية اللاعبين من أجل مضاعفة الجهد والسعي لبلوغ النهائي ثم المنافسة على اللقب.



وختم اللاعب حديثه بالتنويه بالدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب من الجماهير الأردنية منذ بداية البطولة، معتبرًا إياه عنصرًا حاسمًا في المسيرة، مع وعد ببذل أقصى الجهود لإسعادهم في مباراة نصف النهائي.

