كأس العرب قطر 2025: مدرب المنتخب السعودي يؤكد أن مواجهة الأردن لن تكون سهلة

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم، جاهزية منتخب بلاده لمواجهة المنتخب الأردني غدًا الإثنين على ملعب البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2025.



وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، إن المباراة لن تكون سهلة، مشددًا على ضرورة أن يكون اللاعبون في قمة الجاهزية الذهنية والبدنية، في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها المنتخب خلال البطولة بخوض مباراة كل ثلاثة أيام تقريبًا.









وأضاف: «نعرف الطريقة التي يلعب بها المنتخب الأردني، حيث يعتمد على صلابة دفاعية كبيرة ثم سرعة في التحول إلى الهجوم العكسي، ويملك عناصر قادرة على صنع الفارق في الخط الأمامي، رغم غياب المهاجم يزن النعيمات الذي نتمنى له الشفاء العاجل. ومع ذلك، أعتقد أن المنافس يملك لاعبين آخرين بجودة عالية».



وعن معرفته بمدرب المنتخب الأردني جمال السلامي، الذي سبق له الإشراف على المنتخب المغربي للمحليين خلال فترة تولي رينارد الإدارة الفنية للمنتخب المغربي الأول، قال: «أعرفه جيدًا، لقد قام بعمل كبير مع المنتخب الأردني وقاده إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما قدم مستويات جيدة في النسخة الحالية من كأس العرب. لكن يجب أن يتوقف مشواره عند الدور نصف النهائي، لأننا لن نفرط في فرصة الفوز وحجز بطاقة النهائي بحثًا عن التتويج باللقب».



من جهته، أكد نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي، أن جميع اللاعبين على أتم الجاهزية لخوض المواجهة أمام المنتخب الأردني، بهدف الانتصار والتأهل إلى النهائي، ثم المنافسة على اللقب.



وقال بوشل: «قدمنا مستويات كبيرة في البطولة، وتعاملنا مع كل مواجهة على حدة حتى وصلنا إلى الدور نصف النهائي، وثقتنا كبيرة بقدرتنا على تجاوز المنتخب الأردني والعبور إلى النهائي».



