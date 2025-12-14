تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة

شهدت قضية وفاة المغنية التركية غولو بعد سقوطها من نافذة شرفة منزلها في الطابق السادس، تطورا مثيرا عندما كشفت صديقة لابنة الفنانة عن معلومات تدل على تورط الابنة في وفاة والدتها.



جاء ذلك بعد أن ألقت السلطات القبض على تغيان أولكم غولتر ابنة الفنانة أثناء محاولتها السفر خارج البلاد برفقة صديقتها، سلطان نور أولو، وقررت حبسها على ذمة التحقيق، بينما وجهت النيابة العامة للسيدتين تهمة "القتل العمد"، مستندة إلى أدلة تشمل تناقضات في أقوال توغيان وصديقتها أثناء التحقيقات.



وحسب وسائل إعلام تركية، فإن سلطان نور أولو، صديقة تغيان غولتر، هي من كشفت لغز الحادث الذي وقع في سبتمبر الماضي، فيما رفضت غولتر اعترافات صديقتها، مدعية أنها لا تتذكر كيف سقطت والدتها، وأكدت أنها "لا تخاف من أي شيء".وقدمت أولو التي كانت متواجدة في المنزل ليلة الوفاة، اعترافا صادما في إفادتها أمام النيابة، كشفت فيه لحظة وقوع الجريمة، وصدر قرار بفرض الإقامة الجبرية بحقها، بدلا من الحبس الاحتياطي.وأفادت أولو بأن المغنية غولو كانت تدير وجهها نحو النافذة الزجاجية، وعندها قامت الابنة تغيان بـ "بإمساك الأم من فوق ركبتيها بقليل ودفعها، ففقدت توازنها وسقطت". وأضافت أولو: "لقد صدمت. بعد ذلك، قالت لي تغيان: ‘اركضي’، وركضنا إلى الطابق السفلي".من جانبها، أكدت تغيان غولتر في إفادتها أمام النيابة، أن صديقتها سلطان نور أولو كانت مقيمة مع والدتها منذ شهر تقريبا. وروت غولتر تفاصيل الليلة المشؤومة، مشيرة إلى أن والدتها شربت نحو ثلاث زجاجات ونصف من النبيذ بعد الاستحمام وتناولت العشاء مع الابنة والصديقة أثناء مشاهدة فيلم.