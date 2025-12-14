Babnet   Latest update 10:06 Tunis

تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e78cc9b50a9.57577248_mholeqpngjkif.jpg width=100 align=left border=0>
المغنية التركية غول توت (إنستغرام)
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 09:39 قراءة: 1 د, 13 ث
      
شهدت قضية وفاة المغنية التركية غولو بعد سقوطها من نافذة شرفة منزلها في الطابق السادس، تطورا مثيرا عندما كشفت صديقة لابنة الفنانة عن معلومات تدل على تورط الابنة في وفاة والدتها.

جاء ذلك بعد أن ألقت السلطات القبض على تغيان أولكم غولتر ابنة الفنانة أثناء محاولتها السفر خارج البلاد برفقة صديقتها، سلطان نور أولو، وقررت حبسها على ذمة التحقيق، بينما وجهت النيابة العامة للسيدتين تهمة "القتل العمد"، مستندة إلى أدلة تشمل تناقضات في أقوال توغيان وصديقتها أثناء التحقيقات.



وحسب وسائل إعلام تركية، فإن سلطان نور أولو، صديقة تغيان غولتر، هي من كشفت لغز الحادث الذي وقع في سبتمبر الماضي، فيما رفضت غولتر اعترافات صديقتها، مدعية أنها لا تتذكر كيف سقطت والدتها، وأكدت أنها "لا تخاف من أي شيء".

وقدمت أولو التي كانت متواجدة في المنزل ليلة الوفاة، اعترافا صادما في إفادتها أمام النيابة، كشفت فيه لحظة وقوع الجريمة، وصدر قرار بفرض الإقامة الجبرية بحقها، بدلا من الحبس الاحتياطي.

وأفادت أولو بأن المغنية غولو كانت تدير وجهها نحو النافذة الزجاجية، وعندها قامت الابنة تغيان بـ "بإمساك الأم من فوق ركبتيها بقليل ودفعها، ففقدت توازنها وسقطت". وأضافت أولو: "لقد صدمت. بعد ذلك، قالت لي تغيان: ‘اركضي’، وركضنا إلى الطابق السفلي".

من جانبها، أكدت تغيان غولتر في إفادتها أمام النيابة، أن صديقتها سلطان نور أولو كانت مقيمة مع والدتها منذ شهر تقريبا. وروت غولتر تفاصيل الليلة المشؤومة، مشيرة إلى أن والدتها شربت نحو ثلاث زجاجات ونصف من النبيذ بعد الاستحمام وتناولت العشاء مع الابنة والصديقة أثناء مشاهدة فيلم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320227


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
13° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-15
18°-14
21°-12
21°-14
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :