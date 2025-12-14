بعد الهجوم على قوات أمريكية في سوريا.. ترامب يتوعّد برد حاسم

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بردود فعل "خطيرة جدا" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك عقب مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم بسوريا.وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "ننعي فقدان ثلاثة وطنيين أمريكيين عظماء في سوريا، جنديين، ومترجم مدني واحد. وبالمثل، نصلي من أجل الجنود الثلاثة المصابين الذين تم تأكيدهم للتو، وهم على ما يرام".

وأضاف: "كان هذا هجوما لداعش ضد الولايات المتحدة وسوريا في منطقة خطيرة جدا في سوريا لا تسيطر عليها السلطات السورية بالكامل. الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب للغاية ومشغول بهذا الهجوم. ستتبع ذلك ردود فعل خطيرة جدا".وأعلن البنتاغون يوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في سوريا، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.ومن جانبه، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: "قُتل المجرم الذي نفذ هذا الهجوم على يد القوات الشريكة، فليعلم الجميع، إن استهدفتم أمريكيين - في أي مكان في العالم - فستقضون ما تبقى من حياتكم القصيرة المليئة بالقلق، وأنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم، وتجدكم، وتقتلكم بلا رحمة".