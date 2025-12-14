Babnet   Latest update 08:17 Tunis

اعتقال سوري ومصري و3 مغاربة في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e61ec5d5289.60142023_jlkhfmgpqieon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 08:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
ذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر في هيئات حمية القانون الألمانية، أنه تم احتجاز خمسة أشخاص في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد في بافاريا السفلى.

وقالت الصحيفة: "تم القبض يوم الجمعة على خمسة رجال يعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد في منطقة دينجولفينج (بافاريا السفلى). ووفقا للشرطة تتكون المجموعة التي تم اعتقالها من ثلاثة مغاربة ومصري وسوري. وذكرت الشرطة أنهم كانوا يخططون لاقتحام سوق عيد الميلاد بسيارة".



ووفقا للصحيفة، يتزعم هذه المجموعة الدينية المتطرفة، إمام مصري وهو الذي حرض ثلاثة مغاربة على التخطيط للهجوم.

وأفادت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونخ، بأن أربعة أشخاص من هذه المجموعة مثلوا يوم السبت، أمام قاض أصدر مذكرة توقيف بحقهم. ويخضع رجل سوري، لم تتضح بعدُ طبيعة تورطه في الجريمة، للاحتجاز الاحتياطي.

وبحسب معلومات الصحيفة، تلقى الجانب الألماني، المعلومات المتعلقة بالتحضير للهجوم الإرهابي من عميل جهاز استخبارات أجنبي.


