Babnet   Latest update 14:07 Tunis

اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e6b9dd0da64.06220228_kqoehjfminplg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 14:07 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بأريانة، بوبكر الصالحي، أهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالجهة، في الصالون الدولي " أفريكا فود" الذي تم اختتامه يوم السبت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية

واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الصالون يعد فضاء مميّزاً لتبادل التجارب ،والخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات والهياكل، بما يعزّز فرص التعاون والشراكة ،ويدعم المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي،والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بولاية أريانة

ومثّلت هذه المشاركة فرصة هامة لكل من مجمع "جنان سيدي ثابت "،ومجمع "كنوز النحل "،ومجمع "سلطانة" لعرض مجموعة من منتوجاتهم الفلاحية المثمَّنة، على غرار "الطماطم الشريحة" و "الهريسة العربي"، و النباتات الطبية والعطرية المجفّفة، والعسل ومشتقات خلية النحل، إضافة إلى الزيوت الروحية المقطّرة

يذكرأن صالون "أفريكا فود" الذي تواصلت فعالياته أيام 11 و12 و13 ديسمبر2025، متخصص في الصناعات الغذائية، ويهدف الى جمع مهنيي قطاع الأغذية من تونس ،ومن دول إفريقية أخرى لتعزيز الشراكات و تبادل الخبرات


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320224


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
20°-14
19°-14
21°-12
21°-14
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :