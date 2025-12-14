اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e6b9dd0da64.06220228_kqoehjfminplg.jpg width=100 align=left border=0>

أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بأريانة، بوبكر الصالحي، أهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالجهة، في الصالون الدولي " أفريكا فود" الذي تم اختتامه يوم السبت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية



واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الصالون يعد فضاء مميّزاً لتبادل التجارب ،والخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات والهياكل، بما يعزّز فرص التعاون والشراكة ،ويدعم المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي،والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بولاية أريانة





ومثّلت هذه المشاركة فرصة هامة لكل من مجمع "جنان سيدي ثابت "،ومجمع "كنوز النحل "،ومجمع "سلطانة" لعرض مجموعة من منتوجاتهم الفلاحية المثمَّنة، على غرار "الطماطم الشريحة" و "الهريسة العربي"، و النباتات الطبية والعطرية المجفّفة، والعسل ومشتقات خلية النحل، إضافة إلى الزيوت الروحية المقطّرة



يذكرأن صالون "أفريكا فود" الذي تواصلت فعالياته أيام 11 و12 و13 ديسمبر2025، متخصص في الصناعات الغذائية، ويهدف الى جمع مهنيي قطاع الأغذية من تونس ،ومن دول إفريقية أخرى لتعزيز الشراكات و تبادل الخبرات

