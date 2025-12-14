Babnet   Latest update 17:17 Tunis

كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) - تخصيص 24 ملعبا لتدريبات المنتخبات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67962c4a2480b6.70740829_nehlkqjfmgiop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Decembre 2025
      
ستوفر بطولة كأس إفريقيا للأمم 2022 التي يستعد المغرب لإحتضانها من 21 ديسمبر الجاري الى 18 جانفي القادم، 24 ملعبا لتدريبات المنتخبات 
 وسيخصص لكل فريق من المنتخبات الـ 24 المؤهلة إلى هذه النسخة ملعبا رسميا للتمارين خاص به، يضم كل مستلزمات الاعداد البدني والتتقني والتكتيكي، وجرى اختيار هذه الملاعب حسب معايير حددتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لاسيما ما يتعلق بجودة البنيات التحتية وسهولة الولوج والأمن والقرب من ملاعب التباري.
وتندرج هذه الآلية المبتكرة في إطار رؤية واسعة تروم تطوير كرة القدم الإفريقية. إذ تسعى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من خلال اعتماد نموذج مستوحى من كبريات البطولات العالمية، الى تعزيز مصداقية وجاذبية كأس الأمم الإفريقية، سواء لدى الفاعلين الكرويين أو لدى الجمهور.


