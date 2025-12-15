Babnet   Latest update 07:22 Tunis

من هو أحمد الأحمد؟ ... الذي خاطر بحياته وأصيب لإنقاذ ضحايا 'هجوم سيدني'..

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693fa46bccb8c7.63893950_koqlihmgfejnp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Decembre 2025
      
جمع حساب أحمد الأحمد، الرجل الذي تغلب على أحد مطلقي النار على المحتفلين اليهود بعيد الحانوكا على أحد شواطئ سيدني الأسترالية، 370 ألف دولار حتى الآن.

وأفادت مراسلة RT بأنه تم إنشاء حساب GoFundMe موثق لأحمد الأحمد وهو أب لطفلين يبلغ من العمر 43 عاما، وقد تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح بعدما تصدى لمهاجم شاطئ بوندي وانتزع سلاحه، ولكن من المتوقع أن يتعافى.



وأكدت المراسلة أنه يتم التحكم في هذه الأموال من قبل موقع GoFundMe ولن يتم منحها إلا له شخصيا.

ولفتت إلى أن التبرعات لحد الآن تفوق 370 ألف دولار والهدف هو الوصول إلى 530 ألف دولار.


وأحمد الأحمد هو الرجل المسلم الذي بات يعرف إعلاميا بـ"بطل شاطئ بوندي" بعد أن تصدى لأحد منفذي الهجوم المسلح على احتفال حانوكا في سيدني ونزع سلاحه.

أحمد الأحمد يبلغ من العمر نحو 43 عاما، ويحمل الجنسية الأسترالية وهو من أصول سورية، ويعمل صاحب محل أو كشك لبيع الفواكه في إحدى ضواحي سيدني. وصف في تغطيات إعلامية بأنه مسلم أعزل لا يمتلك خبرة في الأسلحة النارية، وكان موجودا في المكان بصفته مدنيا عاديا قبل أن يتدخل.
وأظهرت مقاطع الفيديو أنه انقض على أحد المهاجمين من الخلف أثناء إطلاق النار، ونجح بعد عراك قصير في انتزاع البندقية منه، ما أجبر المسلح على التراجع والهرب وهو يعرج. تشير روايات الشرطة والشهود ومسؤولين أستراليين إلى أن تدخله ساهم في إنقاذ عدد كبير من الأرواح خلال الاحتفال المزدحم على شاطئ بوندي.

أصيب أحمد بطلقات نارية في الذراع أو اليد خلال تدخله وخضع لعملية جراحية، لكن أقاربه أكدوا أن حالته مستقرة. أشاد به رئيس الوزراء الأسترالي ومسؤولون آخرون، كما أثنى عليه ترامب ووصفاه بالبطل الحقيقي، وانتشرت قصته على نطاق واسع في الإعلام ومواقع التواصل بوصفه نموذجا لشجاعة مدنية أنقذت حياة كثيرين.


