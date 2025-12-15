هيئة السلامة الصحية للأغذية: حجز وإتلاف كميات هامة من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق محلات مرطبات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693fdc69162638.35531143_ejinlkfopqhmg.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت سلسلة تدخلات ميدانية قامت بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مختلف ولايات الجمهورية، بمناسبة الاستعداد للاحتفال برأس السنة الميلادية، عن حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وأفادت الهيئة، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أن التدخلات التي نفذتها فرق المراقبة بالتنسيق مع المصالح الأمنية خلال الفترة المنقضية من شهر ديسمبر 2025، أسفرت عن:









* حجز وإتلاف أكثر من 46 طنا من الأغذية

* حجز 370 لترا من المشروبات

* حجز 381 خبزة مرطبات غير صالحة للاستهلاك

* غلق 10 محلات لصنع وبيع المرطبات



محجوزات الفرق المركزية المتنقلة

قامت الفرق المركزية المتنقلة بحجز:



* 16 طنا من التفاح المجمد منتهي الصلوحية وتظهر عليه علامات الفساد، ومعبأ في أكياس بلاستيكية غير غذائية

* 16 طنا من الفراولة المجمدة معبأة في براميل معدنية مجهولة المصدر وغير مخصصة للمواد الغذائية

* 3 أطنان من التمور تظهر عليها علامات الفساد ومخزنة في علب منتهية الصلوحية



تدخلات جهوية حسب الولايات

* ولاية زغوان: حجز 855 كلغ من العسل مخزن في أوان غير صالحة لاحتواء المواد الغذائية ومنتهي الصلوحية

* ولاية الكاف: حجز 540 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

* ولاية بنزرت: حجز 242 كلغ من لحوم الدواجن نتيجة الذبح والتداول بمحل عشوائي يفتقر لشروط السلامة

* ولاية جندوبة: حجز 950 كلغ من كبد الحيوانات المجمدة غير الصالحة للاستهلاك، معدة للتهريب، منقولة في شاحنة غير مجهزة للتبريد

* ولاية نابل: حجز وإتلاف حوالي 3 أطنان من لحوم الدواجن والمرطبات

* ولاية القيروان: حجز حوالي 6 أطنان من المواد الغذائية، من بينها:



* كميات من عصير الليمون معبأة في أوعية بلاستيكية غير صالحة للاتصال بالأغذية

* 145 كلغ من المقروض

* 135 كلغ من عجين التمر

* 5.7 أطنان من المخللات ملوثة بالحشرات والديدان

* ولاية المنستير: حجز 115 قطعة من منتجات الحلوى معبأة في شكل حقن تحتوي على ملونات محظورة



إجراءات قانونية ودعوة للمستهلكين

وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع جميع المحجوزات وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، من خلال الإتلاف والتتبعات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى غلق 10 محلات لعدم توفر الشروط الأساسية لحفظ الصحة.



وشددت الهيئة على حرصها المتواصل على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، داعية المواطنين إلى التبليغ عن كل المظاهر المخلة بسلامة الأغذية، والاقتناء حصرا من المسالك المنظمة والخاضعة للمراقبة.

قامت الفرق المركزية المتنقلة بحجز:منتهي الصلوحية وتظهر عليه علامات الفساد، ومعبأ في أكياس بلاستيكية غير غذائيةمعبأة في براميل معدنية مجهولة المصدر وغير مخصصة للمواد الغذائيةتظهر عليها علامات الفساد ومخزنة في علب منتهية الصلوحيةحجزمخزن في أوان غير صالحة لاحتواء المواد الغذائية ومنتهي الصلوحيةحجزغير الصالحة للاستهلاكحجزنتيجة الذبح والتداول بمحل عشوائي يفتقر لشروط السلامةحجزغير الصالحة للاستهلاك، معدة للتهريب، منقولة في شاحنة غير مجهزة للتبريدحجز وإتلاف حواليحجز حوالي، من بينها:* كميات من عصير الليمون معبأة في أوعية بلاستيكية غير صالحة للاتصال بالأغذيةملوثة بالحشرات والديدانحجزمعبأة في شكل حقن تحتوي على ملونات محظورةوأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع جميع المحجوزات، من خلال الإتلاف والتتبعات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلىلعدم توفر الشروط الأساسية لحفظ الصحة.وشددت الهيئة علىوضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، داعية المواطنين إلى، والاقتناء حصرا من