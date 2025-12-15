Babnet   Latest update 07:22 Tunis

الأب والابن بايعا "داعش".. معلومات مفاجئة حول منفذي هجوم سيدني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693fa3305996b0.34147043_kqojefighnpml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 06:05
      
كشفت السلطات الأسترالية الاثنين هوية الأب المنفذ الرئيسي في هجوم شاطئ بوندي، وهو ساجد أكرم (50 عاما) باكستاني الأصل دخل البلاد بتأشيرة طالب، وقتل أثناء اشتباكه مع الشرطة.

وقالت السلطات إن ابنه ناظم (24 عاما)، مواطن أسترالي المولد، يرقد في حالة حرجة بعد إصابته بعيارات نارية أثناء المواجهة مع الأمن.



وقد عثر في منزل ساجد على ست بنادق مرخصة تمت مصادرتها، وكان قد حصل على رخصة سلاح قانونية. وجدت الشرطة رايتين لداعش في سيارتهما، وأشارت هيئة الاستخبارات الداخلية (ASIO) إلى تحقيق سابق مع أحدهما قبل ست سنوات بسبب صلات بخلية داعش في سيدني.
وأكد فريق مكافحة الإرهاب المشترك (JCTT) أن المنفذين بايعا داعش، مما يصنف الهجوم إرهابا معاديا للسامية استهدف محتفلين بعيد حانوكا اليهودي.

وتعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بحماية اليهود، واقترح قوانين أسلحة أكثر صرامة، قائلا: "يمكن أن يتطرف الناس، فلا يجب أن تكون التراخيص دائمة".

ووقع هجوم عند شاطئ بوندي في سيدني يوم الأحد، أثناء احتفال يهودي بعيد حانوكا، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.

وشن أب وابنه (50 و24 عاما) هجوما بأسلحة نارية على حشد يزيد عن ألف شخص على الشاطئ الشهير، حيث قتل الأب في الموقع وابنه أصيب ويحتجز في حالة حرجة. وعثرت الشرطة على ستة أسلحة قانونية لدى الأب وعبوة ناسفة بدائية، وصنفت الحادث إرهابا معاديا للسامية.


