كأس العرب قطر 2025: المغرب والإمارات في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ النهائي

يتطلع منتخبا المغرب والإمارات إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب قطر 2025، عندما يلتقيان مساء اليوم الاثنين على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



ومن المنتظر أن تتسم المواجهة بالكثير من الإثارة والندية، بالنظر إلى المستوى الفني الذي قدمه المنتخبان منذ انطلاق البطولة، وطموحهما المشترك في الاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب.



يواجه منتخبنا الوطني منتخب الإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025™



Semi-finals: Our National Team faces United Arab Emirates in the FIFA Arab Cup Qatar 2025™ #DimaMaghrib pic.twitter.com/J66MAK0ikW — quipe du Maroc (@EnMaroc) December 12, 2025

مشوار المنتخب المغربي



طموح إماراتي لبلوغ النهائي الأول



موعد المباراة والنقل التلفزي



بلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي بعد تصدّرهبرصيد، إثر فوزه علىوعلى، وتعادله دون أهداف معوفي الدور ربع النهائي، تجاوز “أسود الأطلس” المنتخب السوري بهدف دون رد.ويطمح المنتخب المغربي إلى التتويج بلقبهفي تاريخ المسابقة، بعدما سبق له الفوز بالكأس سنةفي السعودية، عقب تفوقه على ليبيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.في المقابل، يسعى المنتخب الإماراتي إلى كتابة تاريخ جديد ببلوغله في كأس العرب، خلال مشاركته الثالثة في المسابقة بعد نسختيوتأهل منتخب الإمارات إلى الأدوار الإقصائية بعد حلوله فيبرصيد، حيث انهزم أمام الأردن (1-2)، ثم تعادل مع مصر (1-1)، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على الكويت (3-1).وفي الدور ربع النهائي، أقصى المنتخب الإماراتي نظيره الجزائري، حامل اللقب، عقب الاحتكام إلى، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).تنطلق مباراةالاثنين على النحو التالي:بتوقيت السعوديةبتوقيت الإماراتبتوقيت تونس والمغربوتُنقل المباراة عبر القنوات:إضافة إلى البث عبر منصةوسيواجه الفائز من هذه المباراة، في النهائي، المتأهل من المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي، التي تجمع بين