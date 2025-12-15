Babnet   Latest update 07:22 Tunis

كأس العرب قطر 2025: المغرب والإمارات في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693fa9b0baf9b2.00145726_qmjfpnkieoglh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 07:22 قراءة: 1 د, 40 ث
      
يتطلع منتخبا المغرب والإمارات إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب قطر 2025، عندما يلتقيان مساء اليوم الاثنين على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تتسم المواجهة بالكثير من الإثارة والندية، بالنظر إلى المستوى الفني الذي قدمه المنتخبان منذ انطلاق البطولة، وطموحهما المشترك في الاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب.





مشوار المنتخب المغربي

بلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي بعد تصدّره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، إثر فوزه على جزر القمر (3-0) وعلى السعودية (1-0)، وتعادله دون أهداف مع سلطنة عمان.
وفي الدور ربع النهائي، تجاوز “أسود الأطلس” المنتخب السوري بهدف دون رد.

ويطمح المنتخب المغربي إلى التتويج بلقبه الثاني في تاريخ المسابقة، بعدما سبق له الفوز بالكأس سنة 2012 في السعودية، عقب تفوقه على ليبيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

طموح إماراتي لبلوغ النهائي الأول

في المقابل، يسعى المنتخب الإماراتي إلى كتابة تاريخ جديد ببلوغ أول نهائي له في كأس العرب، خلال مشاركته الثالثة في المسابقة بعد نسختي 1998 و2021.

وتأهل منتخب الإمارات إلى الأدوار الإقصائية بعد حلوله في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، حيث انهزم أمام الأردن (1-2)، ثم تعادل مع مصر (1-1)، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على الكويت (3-1).

وفي الدور ربع النهائي، أقصى المنتخب الإماراتي نظيره الجزائري، حامل اللقب، عقب الاحتكام إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

موعد المباراة والنقل التلفزي

تنطلق مباراة المغرب والإمارات الاثنين على النحو التالي:

* 17:30 بتوقيت السعودية
* 18:30 بتوقيت الإمارات
* 15:30 بتوقيت تونس والمغرب

وتُنقل المباراة عبر القنوات:
beIN Sports، قنوات الكأس، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الكويت الرياضية،
إضافة إلى البث عبر منصة "شاشا".

وسيواجه الفائز من هذه المباراة، في النهائي، المتأهل من المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي، التي تجمع بين السعودية والأردن.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320273


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 ديسمبر 2025 | 24 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-15
21°-14
21°-12
19°-15
17°-13
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :