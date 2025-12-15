كأس العرب قطر 2025: المغرب والإمارات في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ النهائي
يتطلع منتخبا المغرب والإمارات إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب قطر 2025، عندما يلتقيان مساء اليوم الاثنين على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
ومن المنتظر أن تتسم المواجهة بالكثير من الإثارة والندية، بالنظر إلى المستوى الفني الذي قدمه المنتخبان منذ انطلاق البطولة، وطموحهما المشترك في الاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب.
مشوار المنتخب المغربيبلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي بعد تصدّره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، إثر فوزه على جزر القمر (3-0) وعلى السعودية (1-0)، وتعادله دون أهداف مع سلطنة عمان.
وفي الدور ربع النهائي، تجاوز “أسود الأطلس” المنتخب السوري بهدف دون رد.
ويطمح المنتخب المغربي إلى التتويج بلقبه الثاني في تاريخ المسابقة، بعدما سبق له الفوز بالكأس سنة 2012 في السعودية، عقب تفوقه على ليبيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.
طموح إماراتي لبلوغ النهائي الأولفي المقابل، يسعى المنتخب الإماراتي إلى كتابة تاريخ جديد ببلوغ أول نهائي له في كأس العرب، خلال مشاركته الثالثة في المسابقة بعد نسختي 1998 و2021.
وتأهل منتخب الإمارات إلى الأدوار الإقصائية بعد حلوله في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، حيث انهزم أمام الأردن (1-2)، ثم تعادل مع مصر (1-1)، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على الكويت (3-1).
وفي الدور ربع النهائي، أقصى المنتخب الإماراتي نظيره الجزائري، حامل اللقب، عقب الاحتكام إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
موعد المباراة والنقل التلفزيتنطلق مباراة المغرب والإمارات الاثنين على النحو التالي:
* 17:30 بتوقيت السعودية
* 18:30 بتوقيت الإمارات
* 15:30 بتوقيت تونس والمغرب
وتُنقل المباراة عبر القنوات:
beIN Sports، قنوات الكأس، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الكويت الرياضية،
إضافة إلى البث عبر منصة "شاشا".
وسيواجه الفائز من هذه المباراة، في النهائي، المتأهل من المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي، التي تجمع بين السعودية والأردن.
