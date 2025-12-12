بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الثالثة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكّام مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي تُجرى على دفعتين يومي السبت 13 والأحد 14 ديسمبر الجاري، ابتداء من الساعة الثانية ظهرا.



المجموعة الأولى – السبت 13 ديسمبر 2025





ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة



الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي سبورتينغ بن عروس

الحكم: محمود قصيعة



ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي بحمام الأنف

الحكم: أمين الفقير



الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي – الهلال الرياضي بمساكن

الحكم: نزار الرياحي



الملعب الاصطناعي 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة – مكارم المهدية

الحكم: حمزة الوسلاتي



الملعب البلدي بعقارب

الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي

الحكم: وليد المنصري



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين – البعث الرياضي ببوحجلة

الحكم: فرج عبد اللاوي



المجموعة الأولى – الأحد 14 ديسمبر 2025

ملعب حمودة حداد بمقرين

جمعية مقرين – اتحاد بوسالم

الحكم: حسام الظاهري



المجموعة الثانية – الأحد 14 ديسمبر 2025

ملعب فرحات حشاد بأريانة

الجمعية الرياضية بأريانة – نادي سبورتينغ المكنين

الحكم: أكرم النايلي



ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي بقربة – الأمل الرياضي ببوشمة

الحكم: حسان السالمي



الملعب الاصطناعي بالمرداسي – جندوبة

جندوبة الرياضية – القلعة الرياضية

الحكم: سفيان الورتاني



ملعب قصور الساف الاصطناعي

الاتحاد الرياضي بقصور الساف – المستقبل الرياضي بالقصرين

الحكم: خليل الطرابلسي



ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد – القوافل الرياضية بقفصة

الحكم: باديس بن صالح



ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – النسر الرياضي بجلمة

الحكم: رضا الشويحي



الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف – التقدم الرياضي بساقية الداير

