كأس القارات للأندية – قطر 2025: فلامنغو البرازيلي يواجه بيراميدز المصري في نصف النهائي غدا السبت

يلتقي فلامنغو البرازيلي غدا السبت مع بيراميدز المصري في مواجهة قوية ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية قطر 2025، وذلك على أرضية ملعب أحمد بن علي بالدوحة.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل رابطة أبطال أوروبا، في المباراة النهائية المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري.





فلامنغو يسعى إلى لقب قاري جديد





بيراميدز أمام أهم اختبار في تاريخه



ذكريات النسخة السابقة



تكتسي المباراة أهمية خاصة لفلامنغو، بطل، والذي يأمل في بلوغ النهائي والتتويج بلقبه الثاني في تاريخ مشاركاته بعد لقب نسخة، وإضافة تتويج خامس لقارة أمريكا الجنوبية.ويعتمد المدربعلى مجموعة بارزة من اللاعبين، أبرزهم:* جيورجيان دي أراسكايتا – صاحب ثنائية الفوز أمام كروز أزول* ليو بيريرا* أليكس ساندرو* صامويل لينو* المهاجم الكولومبي خورخي كاراسكالوحجز فلامنغو مقعده في البطولة عقب تتويجه بكأس ليبرتادوريس على حساب بالميراس.من جهته، يجدنفسه أمام واحدة من أهم المباريات منذ تأسيس النادي، حيث يسعى لبلوغ النهائي وخوض مواجهة تاريخية محتملة أمام باريس سان جيرمان.ويقود الفريق المدرب الكرواتي، مع لاعبين بارزين، من بينهم:* أحمد الشناوي* محمد حمدي* مهند لاشين* مصطفى فتحي* فيستون ماييليكما يستعيد الفريق خدماتعقب خروج منتخب مصر من كأس العرب، بينما يُنتظر أن يشاركرغم وجوده مع المنتخب المغربي في البطولة.ووصل بيراميدز إلى كأس القارات بعد الفوز علىبنتيجة 3-1 في سبتمبر الماضي.يُذكر أن قطر استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد العام الماضي، وتُوّجباللقب، ليعزز موقعه كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة برصيد. كما حققت أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني، ميلان الإيطالي، وبينارول وناسيونال مونتيفيديو من الأوروغواي