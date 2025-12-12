Babnet   Latest update 11:28 Tunis

كأس القارات للأندية – قطر 2025: فلامنغو البرازيلي يواجه بيراميدز المصري في نصف النهائي غدا السبت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693befcc5e8341.41172858_joheplfmnigkq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 11:28
      
يلتقي فلامنغو البرازيلي غدا السبت مع بيراميدز المصري في مواجهة قوية ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية قطر 2025، وذلك على أرضية ملعب أحمد بن علي بالدوحة.
وسيواجه الفائز من هذه المباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل رابطة أبطال أوروبا، في المباراة النهائية المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري.


فلامنغو يسعى إلى لقب قاري جديد

تكتسي المباراة أهمية خاصة لفلامنغو، بطل كأس ليبرتادوريس، والذي يأمل في بلوغ النهائي والتتويج بلقبه الثاني في تاريخ مشاركاته بعد لقب نسخة 1981، وإضافة تتويج خامس لقارة أمريكا الجنوبية.

ويعتمد المدرب فيليبي لويس على مجموعة بارزة من اللاعبين، أبرزهم:

* جيورجيان دي أراسكايتا – صاحب ثنائية الفوز أمام كروز أزول
* ليو بيريرا
* أليكس ساندرو
* صامويل لينو
* المهاجم الكولومبي خورخي كاراسكال

وحجز فلامنغو مقعده في البطولة عقب تتويجه بكأس ليبرتادوريس على حساب بالميراس.

بيراميدز أمام أهم اختبار في تاريخه

من جهته، يجد بيراميدز المصري نفسه أمام واحدة من أهم المباريات منذ تأسيس النادي، حيث يسعى لبلوغ النهائي وخوض مواجهة تاريخية محتملة أمام باريس سان جيرمان.

ويقود الفريق المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مع لاعبين بارزين، من بينهم:

* أحمد الشناوي
* محمد حمدي
* مهند لاشين
* مصطفى فتحي
* فيستون ماييلي

كما يستعيد الفريق خدمات مروان حمدي عقب خروج منتخب مصر من كأس العرب، بينما يُنتظر أن يشارك وليد الكرتي رغم وجوده مع المنتخب المغربي في البطولة.

ووصل بيراميدز إلى كأس القارات بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-1 في سبتمبر الماضي.

ذكريات النسخة السابقة

يُذكر أن قطر استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد العام الماضي، وتُوّج ريال مدريد الإسباني باللقب، ليعزز موقعه كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة برصيد 4 ألقاب. كما حققت أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني، ميلان الإيطالي، وبينارول وناسيونال مونتيفيديو من الأوروغواي 3 ألقاب لكل منها.


