الوكالة العقارية الصناعية تتحصّل على منحة من بنك التنمية الألماني بقيمة 12 مليون دينار لدعم البنية التحتية الصناعية بالمنستير

أبرمت الوكالة العقارية الصناعية اتفاقية تمويل مشترك مع بنك التنمية الألماني KfW، ستحصل بمقتضاها على منحة بقيمة 3.6 مليون أورو (نحو 12 مليون دينار) في إطار آلية الاستثمار من أجل التشغيل.



وتندرج الاتفاقية ضمن برنامج دعم البنية التحتية الصناعية بولاية المنستير وتعزيز قدرتها التنافسية داخل خارطة الاستثمار الوطنية، وفق ما جاء في بلاغ الوكالة التابعة لوزارة الصناعة.









تهيئة المنطقة الصناعية برأس المرج

يهدف المشروع إلى تهيئة المنطقة الصناعية برأس المرج على مساحة 39 هكتارا، عبر إنجاز بنية تحتية عصرية تشمل:



* شبكات الطرقات والأرصفة

* شبكات تصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار

* التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب

* منظومة متكاملة لإطفاء الحرائق



كما سيتم دمج تجهيزات رقمية متقدمة على غرار:



* شبكة الألياف البصرية

* تدفق إنترنات مرتفع

* منظومة إنارة مقتصدة وذكية



آفاق تشغيلية وتنموية

من المنتظر أن يساهم هذا المشروع، بعد استكمال التهيئة، في إحداث ما لا يقل عن 1300 موطن شغل مباشر خلال السنوات المقبلة، بما يعزّز الحركية الاقتصادية في الجهة ويرفع جاذبيتها للاستثمار.



وتُعدّ منطقة رأس المرج من بين الجيل الجديد من المناطق الصناعية الذكية والمستدامة، المعتمدة على مبادئ النجاعة الطاقية والتحوّل الرقمي، بما يدعم تموقع المنستير كقطب اقتصادي واعد ويُسهم في تحسين مؤشرات التنمية المحلية.



انفتاح على الشراكات الدولية

