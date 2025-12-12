Babnet   Latest update 13:09 Tunis

الوكالة العقارية الصناعية تتحصّل على منحة من بنك التنمية الألماني بقيمة 12 مليون دينار لدعم البنية التحتية الصناعية بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eef91d8343b84.03712067_imqjgpklefhno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 13:09 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أبرمت الوكالة العقارية الصناعية اتفاقية تمويل مشترك مع بنك التنمية الألماني KfW، ستحصل بمقتضاها على منحة بقيمة 3.6 مليون أورو (نحو 12 مليون دينار) في إطار آلية الاستثمار من أجل التشغيل.

وتندرج الاتفاقية ضمن برنامج دعم البنية التحتية الصناعية بولاية المنستير وتعزيز قدرتها التنافسية داخل خارطة الاستثمار الوطنية، وفق ما جاء في بلاغ الوكالة التابعة لوزارة الصناعة.



تهيئة المنطقة الصناعية برأس المرج

يهدف المشروع إلى تهيئة المنطقة الصناعية برأس المرج على مساحة 39 هكتارا، عبر إنجاز بنية تحتية عصرية تشمل:

* شبكات الطرقات والأرصفة
* شبكات تصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار
* التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب
* منظومة متكاملة لإطفاء الحرائق

كما سيتم دمج تجهيزات رقمية متقدمة على غرار:

* شبكة الألياف البصرية
* تدفق إنترنات مرتفع
* منظومة إنارة مقتصدة وذكية

آفاق تشغيلية وتنموية

من المنتظر أن يساهم هذا المشروع، بعد استكمال التهيئة، في إحداث ما لا يقل عن 1300 موطن شغل مباشر خلال السنوات المقبلة، بما يعزّز الحركية الاقتصادية في الجهة ويرفع جاذبيتها للاستثمار.

وتُعدّ منطقة رأس المرج من بين الجيل الجديد من المناطق الصناعية الذكية والمستدامة، المعتمدة على مبادئ النجاعة الطاقية والتحوّل الرقمي، بما يدعم تموقع المنستير كقطب اقتصادي واعد ويُسهم في تحسين مؤشرات التنمية المحلية.

انفتاح على الشراكات الدولية

وأكدت الوكالة العقارية الصناعية أن هذا المشروع يأتي في إطار سياستها الهادفة إلى تعبئة موارد مالية مبتكرة والانفتاح على الشراكات الدولية، بما يعزّز دورها كفاعل عمومي محوري في تطوير المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والتشغيل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320125


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24769,9

  • (11/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41550 DT        1$ =2,93452 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :