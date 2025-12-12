Babnet   Latest update 16:30 Tunis

وزير الشؤون الدينية يفتتح الشباك الموحد للحجيج في ولاية أريانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c1cb76deba3.26260958_nkioqlpgemjfh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 15:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
افتتح وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، اليوم الجمعة، الشباك الموحد للحجيج في ولاية أريانة، والذي يهدف إلى تيسير وإتمام إجراءات سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة، قبل موعد رحلتهم الأولى المرتقبة يوم 8 ماي 2026، والتي ستكون مباشرة إلى المدينة المنورة.

ويوفر هذا الشباك، الذي يواصل العمل بقاعة البلدية بمنتزه بئر بلحسن، على مدى ثلاثة أيام ( 12 و 13 و 14 ديسمبر )، خدماته لحجاج ولاية أريانة البالغ عددهم 552 حاجا و حاجة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية اريانة، مراد سالم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأكد المسؤول أن الهدف هو تجميع جميع الإدارات المعنية في مكان واحد لخدمة " الحاج " و توفير كل الظروف الملائمة لسفر مريح".

ويضم الشباك الموحد ممثلين عن إدارات، تشمل البريد التونسي والشركة الوطنية للإقامة والخدمات و عدد من البنوك.

كما وجد الحجيج في استقبالهم المرشدين والوعاظ بولاية أريانة، قدموا لهم جملة من الإرشادات والنصائح لضمان قيامهم بمناسكهم على أكمل وجه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320136


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24769,9

  • (11/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41550 DT        1$ =2,93452 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :