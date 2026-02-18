المبعوثة الأممية تتهم السياسيين بتعطيل الانتخابات وتعميق الانقسام في ليبيا

حذرت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، من استمرار حالة الجمود السياسي وتداعياتها على المسار الانتخابي والمؤسسي في البلاد.وفي إحاطة شاملة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أوضحت تيتيه أن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لم يحرزا أي تقدم ملموس بشأن إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن اتخاذ قرارات أحادية أسهم في تعقيد المشهد السياسي وهدد وحدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما لم يلتزم المجلسان بالاتفاق المبرم حول هيكلية المفوضية.وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة أجرت مشاورات مع الأطراف الرئيسية لتشكيل مجموعة مصغّرة تتولى معالجة الخطوتين الأساسيتين في خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات، مؤكدة وجود فرصة حقيقية لاستخدام الأدوات المنصوص عليها في الاتفاقات السياسية لكسر حالة الجمود، معربة عن أملها في دعم مجلس الأمن لهذا التوجه.وفي الشق القضائي، قالت تيتيه إن الوضع في ليبيا يشهد تدهورا على عدة مستويات، لافتة إلى أن المؤسسة القضائية تمر بحالة انقسام واضحة، في ظل إنشاء مجلس النواب محكمة دستورية عليا في بنغازي، وما ترتب عن ذلك من صدور أحكام متعارضة وتناقضات قانونية، إلى جانب الخلافات حول تنظيم السلطة القضائية، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يعرقل العملية السياسية برمتها.كما دعت المبعوثة الأممية إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في مقتل سيف الإسلام القذافي، مشيدة في السياق ذاته بدور القيادات العسكرية في دعم مسار التوحيد، مؤكدة أن اللواء محمد الحداد كان من أبرز المدافعين عن توحيد المؤسسة العسكرية، وأن الفريق الفيتوري غريبل اضطلع بدور محوري في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020