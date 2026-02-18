تطورات جديدة في ملف مغني الراب “سامارا”

قرر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم البحث في القضية المتعلقة بمغني الراب، وإحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام، وذلك بخصوص شبهة تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات.وشملت الأبحاث في القضية متهمين آخرين، من بينهم متهم بحالة سراح، وفق ما ورد بملف القضية. وكانت الوحدات الأمنية قد أعلنت سابقًا إلقاء القبض على عناصر وفاق يُشتبه في تورطه في تهريب وترويج المخدرات، من بينهم مغني الراب المذكور، بحسب معطيات الأبحاث.