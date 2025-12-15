Babnet   Latest update 12:26 Tunis

تأجيل محاكمة المتهمين في ملف جمعية «تونس أرض اللجوء»

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 12:26 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أجّلت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، النظر في ملف ما يُعرف بقضية الفساد المالي وتبييض الأموال المتعلّق بجمعية «تونس أرض اللجوء».

ويشمل هذا الملف رئيسة الجمعية شريفة الرياحي الموقوفة على ذمّة القضية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين من بينهم طبيب.



وقرّرت الدائرة، في ختام الجلسة، النظر في مطلب الإفراج المقدّم لفائدة المتهمين بعد الجلسة.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، إضافة إلى طلب المكلّف العام بنزاعات الدولة الذي التمس مزيد التأخير لتمكينه من إعداد وتقديم طلبات الدعوى المدنية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320283


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 ديسمبر 2025 | 24 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
21°-15
21°-13
20°-15
18°-14
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   3330,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :