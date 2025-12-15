تأجيل محاكمة المتهمين في ملف جمعية «تونس أرض اللجوء»

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

أجّلت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، النظر في ملف ما يُعرف بقضية الفساد المالي وتبييض الأموال المتعلّق بجمعية «تونس أرض اللجوء».



ويشمل هذا الملف رئيسة الجمعية شريفة الرياحي الموقوفة على ذمّة القضية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين من بينهم طبيب.









وقرّرت الدائرة، في ختام الجلسة، النظر في مطلب الإفراج المقدّم لفائدة المتهمين بعد الجلسة.



وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، إضافة إلى طلب المكلّف العام بنزاعات الدولة الذي التمس مزيد التأخير لتمكينه من إعداد وتقديم طلبات الدعوى المدنية.

