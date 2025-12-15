المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها من 21 الى 24 ديسمبر بجزيرة جربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66be2c44625ac8.07420796_glnkqpojfemih.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، جمعية الباحثين الشبان، بالتعاون مع، مختبر الرياضيات والتطبيقات التابع لكلية العلوم بجامعة قابس، المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها، وذلك من 21 الى 24 ديسمبر 2025، بجزيرة جربة.



وتهدف هذه الدورة الى توفير منصة لتبادل المعارف حول أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال الرياضيات وتعزيز التعاون من خلال حلقات نقاش منظمة وورشات عمل متخصصة.









ويشارك في هذا الحدث نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال الرياضيات لتبادل معارفهم وخبراتهم ونتائج أبحاثهم في هذا المجال.



وسيركز المؤتمر على عديد المجالات على غرار التحليل المركب ونظرية المؤثرات والمعادلات التفاضلية الجزئية اضافة الى الاحتمالات وعلوم البيانات.



وسيوفر منبرا متعدد الاختصاصات لطلبة الدكتوراه والباحثين والخبراء في هذا المجال لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا العلمية الراهنة. ويشارك في هذا الحدث نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال الرياضيات لتبادل معارفهم وخبراتهم ونتائج أبحاثهم في هذا المجال.وسيركز المؤتمر على عديد المجالات على غرار التحليل المركب ونظرية المؤثرات والمعادلات التفاضلية الجزئية اضافة الى الاحتمالات وعلوم البيانات.وسيوفر منبرا متعدد الاختصاصات لطلبة الدكتوراه والباحثين والخبراء في هذا المجال لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا العلمية الراهنة.