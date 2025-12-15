Babnet   Latest update 15:32 Tunis

المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها من 21 الى 24 ديسمبر بجزيرة جربة

Publié le Lundi 15 Decembre 2025
      
تنظم، جمعية الباحثين الشبان، بالتعاون مع، مختبر الرياضيات والتطبيقات التابع لكلية العلوم بجامعة قابس، المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها، وذلك من 21 الى 24 ديسمبر 2025، بجزيرة جربة.

وتهدف هذه الدورة الى توفير منصة لتبادل المعارف حول أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال الرياضيات وتعزيز التعاون من خلال حلقات نقاش منظمة وورشات عمل متخصصة.



ويشارك في هذا الحدث نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال الرياضيات لتبادل معارفهم وخبراتهم ونتائج أبحاثهم في هذا المجال.

وسيركز المؤتمر على عديد المجالات على غرار التحليل المركب ونظرية المؤثرات والمعادلات التفاضلية الجزئية اضافة الى الاحتمالات وعلوم البيانات.

وسيوفر منبرا متعدد الاختصاصات لطلبة الدكتوراه والباحثين والخبراء في هذا المجال لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا العلمية الراهنة.


