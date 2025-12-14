الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي

**

ناقش برنامج Club Eco على إذاعة أكسبريس أف أم، في حلقة خصّصت لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تداعيات الترفيع في الأداءات الديوانية والضريبة على القيمة المضافة على الألواح الشمسية (الفوتوفولتايك)، وانعكاس ذلك على مسار الانتقال الطاقي، في ظل عجز طاقي وتجاري متواصل.





خلفية تشريعية: إلغاء الامتيازات الجبائية



معز حديدان: الطاقة تمثّل أكثر من نصف العجز التجاري



صادق بسباس: الترفيع في الأداءات يهدّد مسار الانتقال الطاقي



يوسف شبيل: الأرقام لا تؤكّد تعطّل السوق



التركيب فوق الأسطح في مواجهة المشاريع الكبرى



معز حديدان: القرار الجبائي قرار اقتصادي شامل



وشارك في الحوار كلّ من، ورئيس الجمعية التونسية للطاقات النظيفة ومصنّع ألواح شمسية، ورئيس المجمع المهني للطاقات البديلة بـ«كوناكت» وممثل الموردين والمركّبين.صادق البرلمان، خلال جلسة عامة مشتركة يوم، على إلغاء ما تبقّى من الامتيازات الجبائية عند توريد الألواح الشمسية، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية 2026، وهو ما أعاد الجدل حول التوازن بينوعدمأو تحميل المواطن كلفة إضافية.في مستهلّ النقاش، ربطبين السياسات الجبائية والطاقة من جهة، ومن جهة أخرى، مبرزًا أنّ العجز الطاقي يمثّل، وهو ما يجعل أيّ قرار يمسّ كلفة الطاقة ذا تأثير مباشر على الميزان التجاري، القدرة التنافسية، وكلفة الإنتاج.وشدّد حديدان على أنّ، بل أداة اقتصادية لتقليص الواردات الطاقية والضغط على العملة الصعبة، معتبرًا أنّ أيّ إجراء جبائي يبطّئ وتيرة تركيب الطاقات المتجددة ينعكس سلبًا على الاقتصاد الكلي.من جهته، اعتبرأنّ الترفيع في الأداءات الديوانية من، ثم الترفيع في، من شأنه أن يعرقل مسار الانتقال الطاقي، خاصّة فيالذي مثّل، حسب تقديره، المحرّك الأساسي لبلوغ تونس نسبة تناهزوأوضح أنّ المواطن هو الطرف الذي يتحمّل الكلفة النهائية لأيّ ترفيع جبائي، باعتبار أنّ الأداءات تُحتسب في السعر النهائي، محذّرًا من أن ارتفاع الأسعار العالمية المحتمل مستقبلاً قد يجعل الأثر الجبائي مضاعفًا.كما دعا إلى حلول بديلة لدعم التصنيع المحلي، من بينها:* دعم موجّه للمنتج المحلي عند التصدير* تحفيزات إضافية لمن يركّب تجهيزات تونسية الصنع* سياسات صناعية دون إغلاق السوق أو فرض كلفة إضافية على المستهلكفي المقابل، شدّدعلى ضرورة الاحتكام إلى، مبرزًا أنّ سنة، سواء لدى المواطنين أو المؤسسات، رغم الترفيع في الأداءات.واعتبر أنّ كلفة الألواح لا تمثّل سوى، وأنّ التغييرات الجبائية لا تنعكس بالضرورة بنفس النسبة على السعر النهائي، بحكم هوامش التعديل التجارية.وأكد شبيل أنّ الدولة اختارت منذ سنوات، بعد اعتبار القطاع مربحًا، مقابل تشجيع التصنيع المحلي، مبرزًا أنّ نسبة الإدماج الصناعي في تونس بلغت بين، مع وجود صادرات تونسية من الألواح الشمسية نحوواتفق المتدخلون، رغم تباين المواقف، على أنّ(المنازل والمؤسسات) يبقى أقل كلفة وأسرع تنفيذًا من المشاريع الكبرى، التي تتطلّب استثمارات ثقيلة فيفي المقابل، أشارإلى أنّ المشاريع الكبرى قد تفتح آفاقًا لتصدير الكهرباء مستقبلاً، شرط ألا يكون ذلك على حساب المواطن أو النسيج الصناعي المحلي، وألّا يتمتع المستثمر الأجنبي بامتيازات جبائية تفوق ما يُمنح للمنتج التونسي.وفي خلاصة تحليله، أكّدأنّ الجدل لا يجب أن يُختزل في صراع بين مورد ومصنّع، بل في* هل تُستعمل الجباية لدعم مسار يقلّص العجز الطاقي؟* أم تتحوّل إلى عنصر كبح لوتيرة الإنتاج والاستثمار؟واعتبر أنّ أيّ سياسة طاقية ناجعة يجب أن توازن بين: