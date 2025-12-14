مدنين / بلدية بن قردان تنطلق في تركيز 390 نقطة انارة عمومية من نوع "لاد" بالطريق الرئيسية ووسط المدينة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/eclairagerueled.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت بلدية بن قردان في تركيز 390 نقطة انارة عمومية من نوع led بالطريق الرئيسية ووسط المدينة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة تنفيذ البلدية لبرنامجها الرامي الى تحسين جودة الانارة العمومية وترشيد استهلاك الطاقة وصيانة شبكة التنوير العمومي.

ويأتي تركيز هذه الفوانيس لاهميتها في اقتصاد استهلاك الطاقة وتحسين مستوى الاضاءة وتعزيز السلامة المرورية وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لبلدية بن قردان.