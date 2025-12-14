Babnet   Latest update 15:25 Tunis
مدنين / بلدية بن قردان تنطلق في تركيز 390 نقطة انارة عمومية من نوع "لاد" بالطريق الرئيسية ووسط المدينة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/eclairagerueled.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Decembre 2025
      
انطلقت بلدية بن قردان في تركيز 390 نقطة انارة عمومية من نوع led بالطريق الرئيسية ووسط المدينة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة تنفيذ البلدية لبرنامجها الرامي الى تحسين جودة الانارة العمومية وترشيد استهلاك الطاقة وصيانة شبكة التنوير العمومي.
ويأتي تركيز هذه الفوانيس لاهميتها في اقتصاد استهلاك الطاقة وتحسين مستوى الاضاءة وتعزيز السلامة المرورية وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لبلدية بن قردان.


Babnet

