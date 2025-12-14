Babnet   Latest update 23:17 Tunis

انطلاق أشغال ترميم قصر الفرش، الحاضنة الجديدة لمهرجان الثقافات الرقمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693f2274430f87.53146549_emqhfkjignplo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 23:17
      
أعلنت جمعية "أصداء كهربائية" (Echos Electrik) عن انطلاق أشغال ترميم "قصر الفرش"، الذي يُعتبر أكبر قصر في منطقة تطاوين، وذلك في إطار المشروع الثقافي "إي-فست" (E-Fest) .
وستشمل الأشغال، الترميم الكامل لمدخل القصر الذي يمتد على مساحة تزيد عن 13,000 متر مربع ويضم 280 غرفة.
وحسب الجمعية، تندرج تهيئة هذه الجوهرة المعمارية، الواقعة بين تطاوين وغمراسن والشاهدة على مهارة تقليدية وثقافة أصيلة، ضمن مشروع "إي-فست"، وهي إحدى المبادرات الثقافية لجمعية "أصداء كهربائية" المخصصة لأشكال التعبير الفني الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة بكل تنوعاتها.

ويهدف المشروع إلى إحياء مناطق الجنوب التونسي من خلال الفن والتربية، عبر خلق روابط بين التراث والمجتمعات المحلية، مع تعزيز دور الثقافة في التنمية المحلية.

ويأتي هذا النشاط في إطار الاستعدادات للدورات القادمة من مهرجان الثقافات الرقمية، الذي سجل عودته في أفريل 2025 في مقره الجديد "قصر الفرش"، بعد سبع سنوات من الغياب وثلاث عشرة دورة نُظمت سابقاً في كاتدرائية قرطاج.
ومن خلال الاستثمار في هذا الفضاء الجديد، أكدت "إي- فست" رغبتها في تخصيص كامل عائدات التذاكر لترميم هذه القرية البربرية الأصيلة، قصر الفرش، التي يعود تاريخها وفقاً لبعض المصادر إلى القرن الرابع عشر.
 


