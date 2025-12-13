وزير الخارجية يشارك غدا في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f85fc650d042.44990494_ofgjphnklmqie.jpg width=100 align=left border=0>

يترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، المنعقد بالرياض (المملكة العربية السعودية) يومي 14 و15 ديسمبر 2025، تحت شعار: "تحالف الحضارات: عقدان من الحوار من أجل الإنسانية – النهوض بعصر جديد من الاحترام والتفاهم المتبادلين في عالم متعدد الأقطاب".



ويشارك وزير الخارجية في هذه الدورة، بتكليف من رئيس الجمهوريّة، وبدعوة مشتركة من وزير الخارجيّة بالمملكة العربية السعوديّة، ووكيل الأمين العام الممثّل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتّحدة المبعوث الخاص للأمم المتّحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الخارجية.









ويمثّل هذا المنتدى، مناسبة دوليّة رفيعة المستوى لاستعراض دور التحالف في دعم السلم والأمن الدوليين، وتقييم مسار الحوار بين الثقافات والحضارات خلال العقدين الماضيين، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بمواجهة تنامي خطاب الكراهية والتعصب وتعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل.



كما يتيح المنتدى فرصة للتباحث حول التحديات العالمية الماثلة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والمساعي الخيّرة التي تعزّز فرص التعايش والتضامن الإنساني وتدعم روح الوقاية من النزاعات وتكرّس ثقافة السلام.



وتعتبر هذه المشاركة امتدادا للندوة الدوليّة التي احتضنتها تونس يوم 17 نوفمبر الماضي حول "تفعيل دور تحالف الأمم المتّحدة للحضارات في دعم السلم والأمن الدوليين"، والتي شكّلت محطّة تحضيريّة مهمّة لهذا المنتدى وأسهمت في بلورة رؤية مشتركة حول سبل تعزيز دور التحالف الحضاري في مواجهة التحدّيات الرّاهنة.

