الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ تدعو الشباب إلى الإقبال على شراء الذهب

دعت الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ الشباب التونسي إلى الإقبال على اقتناء الذهب، معتبرة أنه يظلّ أفضل وسيلة للزينة والادخار على المدى المتوسط والبعيد، في ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية وتغير الأولويات الاستهلاكية.



وفي هذا الإطار، صرّح رئيس الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ الهادي بوعزيز، خلال حضوره في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم، أن الذهب التونسي يُعد الأرخص في العالم مقارنة بالأسواق الخارجية، سواء من حيث السعر أو من حيث كلفة اليد العاملة.



أسعار الذهب مرتبطة بالسوق العالمية



الذهب زينة وادخار



جودة الذهب التونسي



القطاع يواجه تحديات



وأوضح بوعزيز أنولا يتم تحديدها محليًا، مشيرًا إلى أن الأسعار المتداولة حاليًا في السوق التونسية تتراوح:* بينبالنسبة للمصوغ الذي يُباع بالميزان.* وبينبالنسبة للقطع التي لا تُباع بالوزن الدقيق، وفق نوعية الصياغة والزخرفة.وأكد أن ما يُعرف بـ«الفيتيش» أو المصوغ المزخرف لا يُسعّر بالغرام مباشرة، بل يتم احتسابه تقريبيًا، وهو ما يفسّر الفوارق بين قطعة وأخرى.وشدّد رئيس الغرفة على أن الذهب، مستشهدًا بأمثلة عن حرفاء اقتنوا الذهب بأسعار منخفضة في فترات سابقة وحققوا مكاسب هامة عند إعادة بيعه، مؤكّدًا أن الذهب يظل أصلًا آمنًا مقارنة بالمصاريف الاستهلاكية الأخرى.وأضاف أنيعود أساسًا إلى تغيّر أنماط الاستهلاك وتحوّل الأولويات نحو الهواتف الذكية والسيارات ومظاهر العيش، معتبرًا أن ذلك لا يخدم مصلحة الأفراد على المدى الطويل.وفي ما يتعلق بالجودة، أكّد بوعزيز أن، وهو مطبوع بختم الدولة ويخضع لرقابة تمنع الغش، لافتًا إلى أن تونس تُصنّف إلى جانبضمن البلدان التي توفّر أفضل جودة في صناعة المصوغ.وأوضح أن انخفاض الأسعار في تونس يعود بالأساس إلىمقارنة بدول الخليج وأوروبا، نافيًا وجود تفوّق نوعي للذهب المستورد على المنتج محليًا.وفي ختام تدخله، أقرّ بوعزيز بأنانعكس على السوق التونسية، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء، محذرًا من أن القطاع قد يواجهفي صورة تواصل هذا النسق، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن.وجدد رئيس الغرفة دعوته إلى الشباب للتفكير في الذهب باعتباره، وليس مجرد كماليات، مؤكدًا أن الذهب التونسي يظل من