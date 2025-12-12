مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العرب... الجزائر ضد الإمارات و الأردن ضد العراق

تُختتم، اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2025 بإجراء آخر مباراتين، لتحديد هوية المنتخبَين المتأهلَين إلى المربع الذهبي للبطولة المتواصلة إلى غاية 18 ديسمبر الجاري.



وتتجه الأنظار إلى مواجهتين من العيار الثقيل: الأردن أمام العراق، والإمارات أمام الجزائر، في صدامات تحمل طابعا تنافسيا قويا ورهانا كبيرا على ضمان مقعد في نصف النهائي.



.. صراع ثأري على بطاقة التأهل



الإمارات × الجزائر.. حامل اللقب في اختبار جديد



تكتسي مواجهة الأردن والعراق أهمية كبرى بالنظر إلى تاريخ مواجهات المنتخبين في، ما يمنح اللقاء نكهة ثأرية قوية.يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية:* الفوز على الإمارات 2-1،* ثم على الكويت 3-1،* قبل التفوق على منتخب مصر بثلاثية نظيفة.ويحمل النشامى صفة، إضافة إلى ضمان تأهله إلى، وهو ما يعزز طموحاته في البطولة العربية.في المقابل، يواجهغيابات بارزة تشمل:* الحارس* اللاعب(إيقاف)،* المهاجممع شكوك حول جاهزيةورغم ذلك تمكن العراق من التأهل بعد حصوله على 6 نقاط في المجموعة، عقب الفوز على البحرين 2-1، وعلى السودان 2-0، قبل الخسارة أمام الجزائر بهدفين دون رد.5:30 مساءً (الأردن والعراق) – 3:30 بعد الظهر (تونس ومصر ومكة)beIN SPORTS HD، الكأس 1، MBC مصر 2، الشارقة الرياضية، دبي الرياضية 1، الكويت الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، + stc tv.يحاولتأكيد مكانته كحامل لقب نسخة 2021، إذ شدد المدربخلال الحصص التدريبية الأخيرة على الانضباط التكتيكي وضرورة حسم المواجهة مبكرًا لمواصلة المسار نحو منصة التتويج.وتأهل “المحاربون” إلى الدور ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، من تعادل أمام السودان، وانتصارين متتاليين على البحرين ثم العراق.من جهته، يدخلالمواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد توازنه وحقق فوزًا مهمًا على الكويت 3-1، أنهى به سلسلة من خمس مباريات دون انتصار. وتأهل “الأبيض” إلى هذا الدور عقب حلوله وصيفًا في مجموعته برصيد 4 نقاط، من خسارة أمام الأردن، ثم تعادل مع مصر، قبل الفوز على الكويت.8:30 مساءً (الإمارات) – 18:30 (تونس والجزائر)beIN SPORTS HD، الكأس 1، الشارقة الرياضية، دبي الرياضية 1، الكويت الرياضية، أبوظبي الرياضية، + stc tv.تأتي هذه المواجهات بعد تأهليوم أمس، ما يفتح الباب أمام نصف نهائي قوي يجمع بين أفضل منتخبات النسخة الحالية، وسط ترقّب جماهيري كبير في الوطن العربي.