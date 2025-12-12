مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العرب... الجزائر ضد الإمارات و الأردن ضد العراق
تُختتم، اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2025 بإجراء آخر مباراتين، لتحديد هوية المنتخبَين المتأهلَين إلى المربع الذهبي للبطولة المتواصلة إلى غاية 18 ديسمبر الجاري.
وتتجه الأنظار إلى مواجهتين من العيار الثقيل: الأردن أمام العراق، والإمارات أمام الجزائر، في صدامات تحمل طابعا تنافسيا قويا ورهانا كبيرا على ضمان مقعد في نصف النهائي.
وتتجه الأنظار إلى مواجهتين من العيار الثقيل: الأردن أمام العراق، والإمارات أمام الجزائر، في صدامات تحمل طابعا تنافسيا قويا ورهانا كبيرا على ضمان مقعد في نصف النهائي.
.. صراع ثأري على بطاقة التأهلتكتسي مواجهة الأردن والعراق أهمية كبرى بالنظر إلى تاريخ مواجهات المنتخبين في تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2023، ما يمنح اللقاء نكهة ثأرية قوية.
المنتخب الأردني يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية:
* الفوز على الإمارات 2-1،
* ثم على الكويت 3-1،
* قبل التفوق على منتخب مصر بثلاثية نظيفة.
ويحمل النشامى صفة وصيف كأس آسيا 2023، إضافة إلى ضمان تأهله إلى نهائيات مونديال 2026، وهو ما يعزز طموحاته في البطولة العربية.
في المقابل، يواجه المنتخب العراقي غيابات بارزة تشمل:
* الحارس جلال حسن،
* اللاعب حسين علي (إيقاف)،
* المهاجم أيمن حسين،
مع شكوك حول جاهزية مهند علي.
ورغم ذلك تمكن العراق من التأهل بعد حصوله على 6 نقاط في المجموعة، عقب الفوز على البحرين 2-1، وعلى السودان 2-0، قبل الخسارة أمام الجزائر بهدفين دون رد.
موعد المباراة:
5:30 مساءً (الأردن والعراق) – 3:30 بعد الظهر (تونس ومصر ومكة)
القنوات الناقلة:
beIN SPORTS HD، الكأس 1، MBC مصر 2، الشارقة الرياضية، دبي الرياضية 1، الكويت الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، + stc tv.
الإمارات × الجزائر.. حامل اللقب في اختبار جديديحاول المنتخب الجزائري تأكيد مكانته كحامل لقب نسخة 2021، إذ شدد المدرب مجيد بوقرة خلال الحصص التدريبية الأخيرة على الانضباط التكتيكي وضرورة حسم المواجهة مبكرًا لمواصلة المسار نحو منصة التتويج.
وتأهل “المحاربون” إلى الدور ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، من تعادل أمام السودان، وانتصارين متتاليين على البحرين ثم العراق.
من جهته، يدخل المنتخب الإماراتي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد توازنه وحقق فوزًا مهمًا على الكويت 3-1، أنهى به سلسلة من خمس مباريات دون انتصار. وتأهل “الأبيض” إلى هذا الدور عقب حلوله وصيفًا في مجموعته برصيد 4 نقاط، من خسارة أمام الأردن، ثم تعادل مع مصر، قبل الفوز على الكويت.
موعد المباراة:
8:30 مساءً (الإمارات) – 18:30 (تونس والجزائر)
القنوات الناقلة:
beIN SPORTS HD، الكأس 1، الشارقة الرياضية، دبي الرياضية 1، الكويت الرياضية، أبوظبي الرياضية، + stc tv.
تأتي هذه المواجهات بعد تأهل المغرب والسعودية يوم أمس، ما يفتح الباب أمام نصف نهائي قوي يجمع بين أفضل منتخبات النسخة الحالية، وسط ترقّب جماهيري كبير في الوطن العربي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320113