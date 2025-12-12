رقمنة الخدمات الإدارية: نحو بلوغ نسبة 80 بالمائة في أفق سنة 2030

أكّد وزير تكنولوجيا الاتصال، سفيان الهميسي، أنّ الحكومة تطمح إلى رقمنة 80 بالمائة من الخدمات الإدارية بحلول سنة 2030، معتبرا أنّ هذا التوجّه يُعدّ المسار الأمثل للقضاء على الفساد وتحسين مناخ الأعمال.



وجاء تصريح الوزير خلال حلقة نقاش بعنوان «إدارة لاقتصاد مرن»، التي انتظمت مساء الخميس في إطار الدورة 39 من أيّام المؤسسة، المنعقدة من 12 إلى 13 ديسمبر 2025.



الرقمنة ومحور المخطط الخماسي 2026 – 2030



قانون المناولة: توضيح حكومي



الديوانة: رقمنة المعاملات وتبسيط الإجراءات



أهداف 2026



أوضح الهميسي أنّ إعادة النظر فيستمكّن من الانفتاح على المؤسسات الناشئة ودعم مشاركتها في طلبات العروض، وذلك ضمن رؤية شاملة في المخطط الخماسي، الذي يركز على:* تطوير الذكاء الاصطناعي.* تعزيز الرقمنة.* تحسين التعامل الأفقي بين الإدارات.وأشار إلى أنّسيتم خلال السنتين القادمتين، مع إرساء، بما يسهّل على المواطن والمؤسسة الحصول على الوثائق الأساسية مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، معاليم الجولان، والتصريح الجبائي باعتمادوأكد الوزير أنّ بلوغ هذه الأهداف يستوجبالقادرة على قيادة التحوّل الرقمي.بخصوص الجدل المتعلق بقانون المناولة، أوضح الهميسي أنّ القانون:* يحميلمؤسسات الخدمات ضمن ضوابط واضحة.* يضع حدّا لظاهرةوالتحيّل عبر ما يسمى بـ«مؤسسات الواجهة».* يضمن الحد الأدنى من الحقوق والأجور داخل نفس المجموعة الاقتصادية.من جهته، أكّد المدير العام للديوانة،، أنّ رقمنة المعاملات الديوانية تمثّل مسارا متواصلا يهدف إلى:* تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعاملات.* توفيرللمؤسسات الاقتصادية في عمليات التوريد والتصدير.* تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي.وبيّن سافر أهمية آليةفي توحيد الإجراءات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تفعيل منظومةتجاه المؤسسات غير الملتزمة بواجباتها.وأشار إلى أنّ الديوانة تعمل بالتنسيق مع هياكل الرقابة الصحية والتقنية، مؤكدا أنّ الإطارات الديوانية «منخرطة بالكامل» في مسار الرقمنة. ودعا إلىلتمكين المؤسسات الناشئة من تطوير حلول رقمية مخصّصة للقطاع.أعرب المدير العام للديوانة عن أمله في:* بلوغمن رقمنة المعاملات الديوانية موفى سنة 2026.* استغلال مكوّنات المشروع الرقمي على مراحل.* الحد من آجال الانتظار بالموانئ.