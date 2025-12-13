طالب دكتوراه يتهم جامعة تونس بمنعه من مناقشة أطروحته… والجامعة توضّح الأسباب

أثار طالب دكتوراه جدلًا إعلاميًا بعد توجيهه اتهامات إلى جامعة تونس بمنعه من مناقشة أطروحته، معتبرًا أن قرار المنع صدر رغم إنصافه من قبل المحكمة الإدارية واللجنة العلمية، وذلك خلال تدخله في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم.



وأكد الطالب أن رئيس الجامعة هو من رفض إمضاء مقرر المناقشة، مشددًا على أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية لهذا القرار، واصفًا ما حصل بـ«تدخل شخصي»، وفق تعبيره.



رد جامعة تونس



ثوابت جامعة تونس



تفاصيل الملف الأكاديمي



مسألة التشابه العلمي



المسار القضائي والحلول الممكنة



في المقابل، قدّم، توضيحات مفصلة خلال حضوره المباشر في البرنامج ذاته، معتبرًا أن ما ورد على لسان الطالب لا يرقى إلى مستوى الاتهام، بل يندرج في إطار تصريحات إعلامية.وأوضح خالد أن الجامعةبالطالب المعني، مشيرًا إلى أن هناكفي التصريحات السابقة.وأكد المسؤول الجامعي أن جامعة تونس تعتمد جملة من الثوابت، أبرزها:باعتبارها أولوية غير قابلة للنقاش.وعدم التدخل في قراراتها.وبيّن خالد أن الطالب سجّل فيعلى فترتين امتدتا لخمس سنوات، وتم إيداع الأطروحة وعرضها على اللجان المختصة، التي أسندت لهمن قبل مقررين اثنين، ما أدى إلىوأضاف أن الطالب أعاد التسجيل لاحقًا في، وهو ما استوجب، حسب قوله، التثبت من سلامة الإجراءات قبل إمضاء مقرر المناقشة.وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية أن الجامعة، وحرصًا على، طلبت من اللجان المختصة إعداد تقرير حولبين الأطروحة القديمة والجديدة، دون توجيه أي اتهام بالانتحال العلمي.وأشار إلى أن المعطيات التقنية والبرمجيات المعتمدة أظهرتبين الموضوعين، معتبرًا أن تسجيل الطالب مرة ثانية في نفس الموضوع يطرح إشكالًا قانونيًا وأكاديميًا، خاصة وأن مدة الدكتوراه محددة بخمس سنوات.وبيّن خالد أن الطالب اختار، وهو حق مشروع، مؤكدًا في المقابل أن الجامعة من حقها الدفاع عن. كما أفاد بأن الجامعة كلفت مصالحها القانونية بالتنقل إلى المحكمة الإدارية للتثبت من مآل الطعون السابقة وتسريع البت فيها.وختم بالتأكيد على أن، شريطة احترام المعايير الأكاديمية والعلمية واستقلالية اللجان المختصة، مبرزًا أن الجامعة مستعدة لمراجعة أي قرار إذا توفرت الشروط القانونية والعلمية اللازمة.