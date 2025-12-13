Babnet   Latest update 08:04 Tunis

ماذا قال ترامب عن ظهوره في صور جيفري إبستين؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d03f5b03185.25298762_ekjlihfpmoqng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 06:05 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، من شأن الصور الجديدة التي نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب في قضية إبستين.

وتظهر إحدى الصور الجديدة التي تم نشرها من ممتلكات رجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، ترامب وهو يلتقط صورة مع مجموعة من النساء.



وتظهر إحدى الصور المنشورة ترامب مع 6 نساء يرتدين عقودا من الزهور، وحجبت وجوههن من قبل أعضاء اللجنة، بينما تظهر صورة أخرى ما يبدو أنه وعاء من الواقيات الذكرية الغريبة عليها رسم كاريكاتوري لوجه ترامب مع عبارة "أنا ضخم جدا".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لم أرَها، لكنني أعني، الجميع كان يعرف هذا الرجل"، وأضاف أن إبستين كان "موجودا في كل مكان في بالم بيتش. لديه صور مع الجميع".

وتابع: "هناك مئات ومئات الأشخاص الذين لديهم صور معه. لذا فهذا ليس بالأمر المهم. لا أعرف شيئا عن ذلك".

يذكر أن العديد من الشخصيات المؤثرة الأخرى ظهرت في الصور الجديدة أيضًا، بمن فيهم الرئيس السابق بيل كلينتون، وستيف بانون، وبيل غيتس، وريتشارد برانسون.

المصدر: سي أن أن


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320171


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 ديسمبر 2025 | 22 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
20°-13
19°-15
21°-15
20°-13
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :