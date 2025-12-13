ماذا قال ترامب عن ظهوره في صور جيفري إبستين؟

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، من شأن الصور الجديدة التي نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب في قضية إبستين.



وتظهر إحدى الصور الجديدة التي تم نشرها من ممتلكات رجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، ترامب وهو يلتقط صورة مع مجموعة من النساء.



وتظهر إحدى الصور المنشورة ترامب مع 6 نساء يرتدين عقودا من الزهور، وحجبت وجوههن من قبل أعضاء اللجنة، بينما تظهر صورة أخرى ما يبدو أنه وعاء من الواقيات الذكرية الغريبة عليها رسم كاريكاتوري لوجه ترامب مع عبارة "أنا ضخم جدا".وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لم أرَها، لكنني أعني، الجميع كان يعرف هذا الرجل"، وأضاف أن إبستين كان "موجودا في كل مكان في بالم بيتش. لديه صور مع الجميع".وتابع: "هناك مئات ومئات الأشخاص الذين لديهم صور معه. لذا فهذا ليس بالأمر المهم. لا أعرف شيئا عن ذلك".يذكر أن العديد من الشخصيات المؤثرة الأخرى ظهرت في الصور الجديدة أيضًا، بمن فيهم الرئيس السابق بيل كلينتون، وستيف بانون، وبيل غيتس، وريتشارد برانسون.المصدر: سي أن أن