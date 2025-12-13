Babnet   Latest update 09:34 Tunis

إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية على متنها 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عُمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d10221a1631.12310683_qejoiknpgmflh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 08:04
      
أعلنت السلطات القضائية في محافظة هرمزجان الإيرانية، يوم الجمعة، مصادرة ناقلة نفط أجنبية محملة بنحو 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عُمان قبالة سواحل مدينة جاسك.

وقال رئيس قضاة هرمزجان مجتبى قهرماني، إن "عملية الضبط جاءت ضمن جهود مكافحة شبكات تهريب الوقود".



وأضاف أن الناقلة كانت تجوب المياه الخاضعة لولاية سلطنة عُمان دون أي وثائق شحن أو بوليصة نقل أو سند شحن لنقل هذا الوقود.

وصرح بأن طاقم السفينة المكون من 18 بحارا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش، كان قد أوقف جميع أجهزة الملاحة قبل ضبطها.

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية صادرت الناقلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


