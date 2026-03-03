اضطراب جوي إقليمي: تعليق الرحلات وإجلاء الرعايا يتصدران أولويات شركات الطيران

الخطوط الجوية القطرية





Air France



Aeroflot



شركات الطيران الإماراتية



أكثر من 11 ألف رحلة ملغاة



تشهد الملاحة الجوية في الشرق الأوسط اضطرابات واسعة، حيث أعلنت كبرى شركات الطيران تعليق عدد من رحلاتها أو تعديل جداولها، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.أكدت الخطوط الجوية القطرية استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، مشيرة إلى أن استئناف التشغيل يبقى مرتبطاً بإعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني.ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، مع وعد بتقديم تحديثات إضافية خلال الأيام المقبلة.مددت الشركة الفرنسية تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى، مرجعة القرار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.أعلنت شركة الطيران الروسية تسيير رحلتين إضافيتين يوملإجلاء رعاياها من مدينتي دبي وأبو ظبي، في إطار جهود ضمان سلامة المسافرين وسط التصعيد الإقليمي.علقت الناقلتان الوطنيتانرحلاتهما لليوم الثالث على التوالي، ضمن إجراءات احترازية مرتبطة بالوضع الأمني.وذكرت طيران الإمارات أنها مددت تعليق بعض الرحلات حتى، في حين تواصل فلاي دبي تنسيق جدول رحلاتها وفق المستجدات وإرشادات السلطات المختصة.وفي سياق متصل، أفادت صحيفةبإلغاء أكثر منبسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على مطارات بالمنطقة، ما أثر على نحوويعكس هذا الاضطراب الجوي حجم التأثير المباشر للتصعيد الإقليمي على حركة النقل الجوي العالمية، وسط ترقب لقرارات جديدة من شركات الطيران والسلطات المختصة خلال الأيام المقبلة.