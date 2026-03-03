Babnet   Latest update 10:17 Tunis

اضطراب جوي إقليمي: تعليق الرحلات وإجلاء الرعايا يتصدران أولويات شركات الطيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6a7b7de0079.38429929_lhfmqjionpkge.jpg>
Flightradar
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 10:17 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تشهد الملاحة الجوية في الشرق الأوسط اضطرابات واسعة، حيث أعلنت كبرى شركات الطيران تعليق عدد من رحلاتها أو تعديل جداولها، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.

الخطوط الجوية القطرية

أكدت الخطوط الجوية القطرية استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، مشيرة إلى أن استئناف التشغيل يبقى مرتبطاً بإعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني.

ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، مع وعد بتقديم تحديثات إضافية خلال الأيام المقبلة.


Air France

مددت الشركة الفرنسية تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى 5 مارس، مرجعة القرار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

Aeroflot

أعلنت شركة الطيران الروسية تسيير رحلتين إضافيتين يوم 3 مارس لإجلاء رعاياها من مدينتي دبي وأبو ظبي، في إطار جهود ضمان سلامة المسافرين وسط التصعيد الإقليمي.

شركات الطيران الإماراتية

علقت الناقلتان الوطنيتان طيران الإمارات وفلاي دبي رحلاتهما لليوم الثالث على التوالي، ضمن إجراءات احترازية مرتبطة بالوضع الأمني.

وذكرت طيران الإمارات أنها مددت تعليق بعض الرحلات حتى 3 مارس، في حين تواصل فلاي دبي تنسيق جدول رحلاتها وفق المستجدات وإرشادات السلطات المختصة.

أكثر من 11 ألف رحلة ملغاة

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة The Wall Street Journal بإلغاء أكثر من 11 ألف رحلة جوية بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على مطارات بالمنطقة، ما أثر على نحو 1.5 مليون مسافر.

ويعكس هذا الاضطراب الجوي حجم التأثير المباشر للتصعيد الإقليمي على حركة النقل الجوي العالمية، وسط ترقب لقرارات جديدة من شركات الطيران والسلطات المختصة خلال الأيام المقبلة.
