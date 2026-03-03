اضطراب جوي إقليمي: تعليق الرحلات وإجلاء الرعايا يتصدران أولويات شركات الطيران
تشهد الملاحة الجوية في الشرق الأوسط اضطرابات واسعة، حيث أعلنت كبرى شركات الطيران تعليق عدد من رحلاتها أو تعديل جداولها، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.
الخطوط الجوية القطريةأكدت الخطوط الجوية القطرية استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، مشيرة إلى أن استئناف التشغيل يبقى مرتبطاً بإعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني.
ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، مع وعد بتقديم تحديثات إضافية خلال الأيام المقبلة.
Air Franceمددت الشركة الفرنسية تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى 5 مارس، مرجعة القرار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
Aeroflotأعلنت شركة الطيران الروسية تسيير رحلتين إضافيتين يوم 3 مارس لإجلاء رعاياها من مدينتي دبي وأبو ظبي، في إطار جهود ضمان سلامة المسافرين وسط التصعيد الإقليمي.
شركات الطيران الإماراتيةعلقت الناقلتان الوطنيتان طيران الإمارات وفلاي دبي رحلاتهما لليوم الثالث على التوالي، ضمن إجراءات احترازية مرتبطة بالوضع الأمني.
وذكرت طيران الإمارات أنها مددت تعليق بعض الرحلات حتى 3 مارس، في حين تواصل فلاي دبي تنسيق جدول رحلاتها وفق المستجدات وإرشادات السلطات المختصة.
أكثر من 11 ألف رحلة ملغاةوفي سياق متصل، أفادت صحيفة The Wall Street Journal بإلغاء أكثر من 11 ألف رحلة جوية بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على مطارات بالمنطقة، ما أثر على نحو 1.5 مليون مسافر.
ويعكس هذا الاضطراب الجوي حجم التأثير المباشر للتصعيد الإقليمي على حركة النقل الجوي العالمية، وسط ترقب لقرارات جديدة من شركات الطيران والسلطات المختصة خلال الأيام المقبلة.
