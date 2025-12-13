نستهدف مزيد الارتقاء بواقع رياضة كرة الطاولة فنيا وهيكليا (رئيس الجامعة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee2074b3b4fc2.55137128_fopqijmekhlng.jpg width=100 align=left border=0>

شدّد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة، مختار التوكابري، على استهداف مزيد الارتقاء بواقع رياضة كرة الطاولة فنيا وهيكليا ضمن رؤية شاملة لرسم خارطة طريق الفترة القادمة، تزامنا مع انتخاب مكتب جامعي جديد.

وأوضح التوكابري، المنتخب حديثا للاشراف على الهيكل الرياضي ضمن الفترة النيابية 2025-2028، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، انه سيرتكز خلال الفترة القادمة، بمعية أعضاء المكتب الجامعي الجديد، على عدد من المحاور لتحقيق الأهداف المرسومة في نطاق خطة عمل مضبوطة.

وبين التوكابري، الذي سبق أن شغل خطة نائب رئيس جامعة من 2006 الى 2011 ثم من 2016 الى 2021، فضلا عن تقلده مسؤولية صلب اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي للعبة منذ سنة 1996 الى اليوم، انه تم الاتفاق مع فريق العمل الجديد على إعادة هيكلة الجامعة ضمن مشروع شامل في نطاق تعزيز الحوكمة وحسن التصرف الاداري، بالاضافة الى مزيد تطوير ممارسة رياضة الكرة الصغيرة ونشرها في كامل أرجاء الجمهورية ومزيد استقطاب العناصر الشابة وتطوير قاعدة الاندية والمجازين.





وأبرز رئيس الجامعة ان خطة العمل القادمة ترمي الى مزيد تطوير المستوى الفني للمنتخبات الوطنية، باعتبارها الواجهة الاولى لهذه الرياضة دوليا.



وأفاد في هذا الاطار انه تم تعيين اللاعب الدولي السابق مراد سطا مدربا لمنتخب الأكابر، فضلا عن تكليفه بالاشراف العام على مدربي كافة المنتخبات الوطنية، بالاضافة الى تثبيت غازي بالكاهية، المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية، مدربا للعنصر الواعد وسيم الصيد (17 سنة)، الذي يعدّ أبرز اللاعبين على مستوى كرة الطاولة الافريقية.

وأردف ان الايام القادمة ستفصح عن بقية الاطر الفنية لكافة المنتخبات الوطنية لبقية الفئات العمرية.

وبخصوص استقطاب كبرى التظاهرات الدولية لكرة الطاولة في بلادنا، أوضح التوكابري ان المكتب الجامعي الجديد سيواصل انتهاج هذه الاستراتيجية، مع اعتماد خطة انتقائية تستهدف المسابقات التي تعود بالمردودية المادية والفنية وترتقي الى طموحات العائلة الموسعة لكرة الطاولة التونسية.

وتواصلا مع محور المسابقات، اكد انه سيتم تفعيل خطة حوار مع كافة الاندية المنضوية صلب الجامعة لمراجعة عدد من الاجراءات الترتيبية خلال تنظيم البطولات الوطنية والاقليمية.

وختم رئيس الجامعة بضرورة تقديم سبل وفتح آفاق متجددة لتنويع الموارد المالية للجامعة. وأبرز رئيس الجامعة ان خطة العمل القادمة ترمي الى مزيد تطوير المستوى الفني للمنتخبات الوطنية، باعتبارها الواجهة الاولى لهذه الرياضة دوليا.وأفاد في هذا الاطار انه تم تعيين اللاعب الدولي السابق مراد سطا مدربا لمنتخب الأكابر، فضلا عن تكليفه بالاشراف العام على مدربي كافة المنتخبات الوطنية، بالاضافة الى تثبيت غازي بالكاهية، المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية، مدربا للعنصر الواعد وسيم الصيد (17 سنة)، الذي يعدّ أبرز اللاعبين على مستوى كرة الطاولة الافريقية.وأردف ان الايام القادمة ستفصح عن بقية الاطر الفنية لكافة المنتخبات الوطنية لبقية الفئات العمرية.وبخصوص استقطاب كبرى التظاهرات الدولية لكرة الطاولة في بلادنا، أوضح التوكابري ان المكتب الجامعي الجديد سيواصل انتهاج هذه الاستراتيجية، مع اعتماد خطة انتقائية تستهدف المسابقات التي تعود بالمردودية المادية والفنية وترتقي الى طموحات العائلة الموسعة لكرة الطاولة التونسية.وتواصلا مع محور المسابقات، اكد انه سيتم تفعيل خطة حوار مع كافة الاندية المنضوية صلب الجامعة لمراجعة عدد من الاجراءات الترتيبية خلال تنظيم البطولات الوطنية والاقليمية.وختم رئيس الجامعة بضرورة تقديم سبل وفتح آفاق متجددة لتنويع الموارد المالية للجامعة.