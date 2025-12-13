Babnet   Latest update 11:35 Tunis

وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b9e1527e3ca9.09507507_qfmklegphnioj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 11:35 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أعلن لاعب كرة القدم التونسي وهبي الخزري اعتزاله النهائي ممارسة كرة القدم، وذلك في مقابلة بثّتها قناة “كانال+” أمس الجمعة.

وقال الخزري: «حان الوقت لإعلان نهاية مسيرتي. هذا الماضي الذي منحني الكثير، وقدّمت له الكثير. أنا متأثر جدًا، ولم أكن أعلم أنني سأتفاعل بهذه الطريقة».



رسالة شكر ونهاية حقبة

وأضاف اللاعب الدولي السابق: «أشكر عائلتي وأحبائي وزملائي الذين قدّموا لي الكثير، والأندية التي وثقت بي. وتونس، التي لولاها لما تمكنت من المشاركة في كأس العالم. إنها نهاية حقبة».

مسيرة حافلة على مستوى الأندية

بدأ وهبي الخزري، المولود في فرنسا، مسيرته الاحترافية في سن 17 عامًا مع نادي باستيا بين سنتي 2009 و2014، قبل أن ينتقل إلى بوردو لموسمين.
وخاض لاحقًا تجربة في الدوري الإنجليزي مع سندرلاند بين 2016 و2018، ثم انضم إلى رين لموسم واحد (2017-2018)، قبل أن يحمل ألوان سانت إتيان، حيث خلّد اسمه بهدف تاريخي بكرة ساقطة من مسافة 68 مترًا في مرمى ميتز في أكتوبر 2021.

وأنهى الخزري مسيرته الاحترافية مع نادي مونبلييه، الذي نزل إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

مسار دولي مميز مع نسور قرطاج

وسطر وهبي الخزري مسيرة لافتة مع المنتخب التونسي بين عامي 2013 و2022، خاض خلالها 74 مباراة دولية سجل فيها 25 هدفًا.
وسجل ثلاثة أهداف في مشاركتيه بكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022، ليصبح أفضل هداف تونسي في تاريخ المونديال.

ويُعدّ هدفه في مرمى منتخب فرنسا، وصيف بطل العالم، خلال مونديال قطر 2022، من أبرز اللحظات في مسيرته الدولية، إذ قاد تونس إلى فوز تاريخي في تلك المباراة، قبل أن يعلن بعدها اعتزاله اللعب دوليًا.

وباعتزاله، يطوي وهبي الخزري صفحة لاعب ترك بصمته في كرة القدم التونسية والأوروبية، بمسيرة جمعت بين التألق الفني والحضور الحاسم في المواعيد الكبرى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320185


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 ديسمبر 2025 | 22 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
19°-15
21°-15
20°-13
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :