وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن لاعب كرة القدم التونسي وهبي الخزري اعتزاله النهائي ممارسة كرة القدم، وذلك في مقابلة بثّتها قناة “كانال+” أمس الجمعة.



وقال الخزري: «حان الوقت لإعلان نهاية مسيرتي. هذا الماضي الذي منحني الكثير، وقدّمت له الكثير. أنا متأثر جدًا، ولم أكن أعلم أنني سأتفاعل بهذه الطريقة».



رسالة شكر ونهاية حقبة



مسيرة حافلة على مستوى الأندية



مسار دولي مميز مع نسور قرطاج



وأضاف اللاعب الدولي السابق:بدأ وهبي الخزري، المولود في فرنسا، مسيرته الاحترافية في سن 17 عامًا معبين سنتي 2009 و2014، قبل أن ينتقل إلىلموسمين.وخاض لاحقًا تجربة في الدوري الإنجليزي معبين 2016 و2018، ثم انضم إلىلموسم واحد (2017-2018)، قبل أن يحمل ألوان، حيث خلّد اسمه بهدف تاريخي بكرة ساقطة من مسافة 68 مترًا في مرمىفي أكتوبر 2021.وأنهى الخزري مسيرته الاحترافية مع، الذي نزل إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي.وسطر وهبي الخزري مسيرة لافتة معبين عامي 2013 و2022، خاض خلالهاسجل فيهاوسجل ثلاثة أهداف في مشاركتيه بكأس العالم، ليصبحويُعدّ هدفه في مرمى، وصيف بطل العالم، خلال مونديال قطر 2022، من أبرز اللحظات في مسيرته الدولية، إذ قاد تونس إلىفي تلك المباراة، قبل أن يعلن بعدها اعتزاله اللعب دوليًا.وباعتزاله، يطوي وهبي الخزري صفحة لاعب ترك بصمته في كرة القدم التونسية والأوروبية، بمسيرة جمعت بين التألق الفني والحضور الحاسم في المواعيد الكبرى.