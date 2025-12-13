وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم
أعلن لاعب كرة القدم التونسي وهبي الخزري اعتزاله النهائي ممارسة كرة القدم، وذلك في مقابلة بثّتها قناة “كانال+” أمس الجمعة.
وقال الخزري: «حان الوقت لإعلان نهاية مسيرتي. هذا الماضي الذي منحني الكثير، وقدّمت له الكثير. أنا متأثر جدًا، ولم أكن أعلم أنني سأتفاعل بهذه الطريقة».
رسالة شكر ونهاية حقبةوأضاف اللاعب الدولي السابق: «أشكر عائلتي وأحبائي وزملائي الذين قدّموا لي الكثير، والأندية التي وثقت بي. وتونس، التي لولاها لما تمكنت من المشاركة في كأس العالم. إنها نهاية حقبة».
مسيرة حافلة على مستوى الأنديةبدأ وهبي الخزري، المولود في فرنسا، مسيرته الاحترافية في سن 17 عامًا مع نادي باستيا بين سنتي 2009 و2014، قبل أن ينتقل إلى بوردو لموسمين.
وخاض لاحقًا تجربة في الدوري الإنجليزي مع سندرلاند بين 2016 و2018، ثم انضم إلى رين لموسم واحد (2017-2018)، قبل أن يحمل ألوان سانت إتيان، حيث خلّد اسمه بهدف تاريخي بكرة ساقطة من مسافة 68 مترًا في مرمى ميتز في أكتوبر 2021.
وأنهى الخزري مسيرته الاحترافية مع نادي مونبلييه، الذي نزل إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي.
مسار دولي مميز مع نسور قرطاجوسطر وهبي الخزري مسيرة لافتة مع المنتخب التونسي بين عامي 2013 و2022، خاض خلالها 74 مباراة دولية سجل فيها 25 هدفًا.
وسجل ثلاثة أهداف في مشاركتيه بكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022، ليصبح أفضل هداف تونسي في تاريخ المونديال.
ويُعدّ هدفه في مرمى منتخب فرنسا، وصيف بطل العالم، خلال مونديال قطر 2022، من أبرز اللحظات في مسيرته الدولية، إذ قاد تونس إلى فوز تاريخي في تلك المباراة، قبل أن يعلن بعدها اعتزاله اللعب دوليًا.
وباعتزاله، يطوي وهبي الخزري صفحة لاعب ترك بصمته في كرة القدم التونسية والأوروبية، بمسيرة جمعت بين التألق الفني والحضور الحاسم في المواعيد الكبرى.
