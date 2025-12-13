السجن 18 سنة لشخص اعتدى على تلميذة بعد تحويل وجهتها

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بـ 18 سنة سجناً في حق شخص موقوف، بعد إدانته بـ تحويل وجهة تلميذة قاصر إلى مكان مهجور بالعاصمة باستعمال سكين كبير الحجم، ثم الاعتداء عليها واغتصابها.



ووجّهت للمتهم تهم تحويل وجهة طفلة قاصر باستعمال سلاح أبيض والاغتصاب.









وأفادت المعطيات القضائية أن المتهم اعترف بما نُسب إليه، وذلك بعد مجابهته بالمكافحات التي أُجريت بينه وبين المتضررة، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد واقعة الاعتداء.

