السجن 18 سنة لشخص اعتدى على تلميذة بعد تحويل وجهتها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بـ 18 سنة سجناً في حق شخص موقوف، بعد إدانته بـ تحويل وجهة تلميذة قاصر إلى مكان مهجور بالعاصمة باستعمال سكين كبير الحجم، ثم الاعتداء عليها واغتصابها.

ووجّهت للمتهم تهم تحويل وجهة طفلة قاصر باستعمال سلاح أبيض والاغتصاب.



وأفادت المعطيات القضائية أن المتهم اعترف بما نُسب إليه، وذلك بعد مجابهته بالمكافحات التي أُجريت بينه وبين المتضررة، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد واقعة الاعتداء.


