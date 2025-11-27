Babnet   Latest update 11:37 Tunis

تسجيل 53 مليمتراً من الأمطار ببني مطير خلال الـ24 ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356ab405006c6.95909490_pqkgihjnemlof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 10:46
      
شهدت الأربع والعشرون ساعة الأخيرة، من الساعة السابعة صباحاً ليوم الأربعاء 26 نوفمبر إلى الساعة السابعة صباحاً ليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من الجهات، بلغت أقصاها 53 مليمتراً ببني مطير من ولاية جندوبة، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

كميات الأمطار المسجّلة حسب الولايات (بالمليمتر)


ولاية جندوبة

* سد بوهرتمة 28
* سد بربرة 24
* بلطة بوعوان 30
* فرنانة 24
* وادي مليز 10
* بني مطير 53
* غار الدماء 6
* عين دراهم 48
* بوسالم 17

ولاية باجة

* عمدون 20
* تيبار 11
* سد كساب 23
* قبلاط 3
* مجاز الباب 6
* تستور 5
* باجة المحطة 16
* نفزة 39
* تبرسق 11

ولاية الكاف

* الجريصة 2
* الطويرف 2
* الدهماني 1
* تاجروين 1
* قلعة سنان 1
* ساقية سيدي يوسف 7
* نبر 4
* وادي ملاق 3
* الكاف 2

ولاية سليانة

* الكريب 3
* قعفور 1
* سيدي بورويس 2

ولاية منوبة

* برج العامري 3
* المرناقية 3
* شواط 7
* منوبة 2
* الجديدة 12
* البطان 6
* السعيدة 5

ولاية أريانة

* رواد 1
* سيدي ثابت 4
* شرفش 3
* أريانة 2
* قلعة الأندلس 5
* المنيهلة 4
* تونس قرطاج 1
* حلق الوادي 2
* سيدي بوسعيد 2

ولاية تونس

* تونس قرطاج 1
* حلق الوادي 2
* سيدي بوسعيد 2
* الشرقية 2
* المنوبية 1

ولاية بن عروس

* بومهل 3
* فوشانة 1
* مقرين 4
* المحمدية 1
* رادس 5
* الخليدية 3
* بن عروس 1
* حمام الأنف 2
* المروج 1
* بئر الباي 2

ولاية نابل

* قليبية 1
* دار علوش 1
* أزمور 1
* سيدي حسين 2

ولاية بنزرت

* منزل بورقيبة 16
* غزالة 21
* العزيب 12
* أوتيك 3
* صونين 14
* ماطر 11
* تينجة 15
* رأس الجبل 11
* العالية 10
* غار الملح 12
* جومين 35
* سجنان 41
* بنزرت 11
* سيدي أحمد 6
* رفراف 10
* ماتلين 20


الخميس 27 نوفمبر 2025 | 6 جمادى الثاني 1447
