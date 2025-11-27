تاكر كارلسون: نتنياهو العدو الرئيسي للحضارة الغربية

وصف الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "العدو الرئيسي" للحضارة الغربية، مقدما رؤية غير تقليدية لمفهوم الهوية الغربية.







Tucker Carlson calls Benjamin Netanyahu ‘the chief enemy of Western civilization,’ branding Zionism and all forms of tribalism and identity politics as a fundamental attack on the individualist foundations of the Wes https://t.co/k9tHWhz5BQ — H (@hakimjustice_) November 27, 2025

وقدم كارلسون تعريفا مغايرا للحضارة الغربية باعتبارها "أي نظام معتقدات ينطلق من فهم أن التفوق لا يُمنح أبدا للجماعات"، مؤكدا أنها "عكس القبلية وسياسات الهوية". ووصف "الغربيين" بأنهم "أي أفراد يعترفون بسلطة الدولة" حيث "تبدأ الحقوق من الفرد، وليس من الجماعة".وشرح كارلسون سبب اعتباره نتنياهو عدوا للحضارة الغربية قائلا: "السبب في القول إن نتنياهو عدو للحضارة الغربية هو أنه يدعي علنا، 'نحن أفضل من هؤلاء الناس لأنهم سيئون وأشرار'". ووصف هذا المنطق بأنه مماثل لمنطق النازيين الذين "ادعوا تفوق الجماعة".وعرض كارلسون رؤيته البديلة قائلا: "إذا أردت هزيمة مقترح ضار، فأنت بحاجة إلى مقترح أفضل – وهو: أن كل فرد يمتلك حقوقاً منحها الله". وأكد أن "الورثة الحقيقيين للقيم الغربية يؤمنون بالله ويدركون أنهم معيبون بطبيعتهم، لكن يمكن افتداؤهم، لأن الله خلق كل إنسان على صورته".واختتم كارلسون بالإشارة إلى أن هذه القيم "ليس المسيحيون فقط هم من يلتزمون بها"، معترفا بأن "هناك العديد من المسلمين وأتباع الديانات الأخرى الذين يرفضون الكراهية أيضا". ووصف عقلية الكراهية بأنها "في الأساس معادية للغرب".