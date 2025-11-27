"منع التصوير وعضوية بنظام الدعوات فقط".. مشروع فاخر جديد لرونالدو

يعتزم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، افتتاح ناد خاص جديد في مدريد ضمن خطوة جديدة للاستعداد لمرحلة ما بعد الاعتزال.



المشروع يأتي ضمن سلسلة استثماراته التجارية التي توسعت في السنوات الأخيرة.



وبحسب صحيفة Libertad Digital، سيحمل النادي اسم Vega Private Members Club، وهو مشروع مشترك بين رونالدو، ورجل الأعمال مانويل كامبوس جوالار، وإينيغو أونييفا.ويقع النادي في شارع لاجاسكا داخل "الميل الذهبي" بالعاصمة الإسبانية، ومن المتوقع افتتاحه قبل نهاية العام.المساحة البالغة 1000 متر مربع تعتمد على مبدأ الخصوصية التامة، إذ يمنع استخدام الهواتف المحمولة والتصوير داخل النادي.وسيخصص المكان في ساعات النهار للاجتماعات والعمل المشترك والبودكاست، بينما يتحول ليلا إلى مساحة راقية للقاءات الاجتماعية وتناول العشاء.النادي يتضمن عدة مطاعم ومساحات مميزة، Casa Vega بيسترو عصري، Vega Restaurant مطعم فاخر، Toto مطعم إيطالي، كما يضم ناديا للنبيذ وتجارب تذوق خاصة.العضوية ليست متاحة للجميع، فعضوية "المؤسسين" تمنح بالدعوة فقط، وتبلغ رسومها 15 ألف يورو لمرة واحدة، بينما تبدأ العضويات العادية من 2400 يورو سنويا مع رسوم تسجيل أولية قدرها 2000 يورو.ويؤكد رونالدو أنه يستعد نفسيا لوداع كرة القدم، رغم استمرار عقده مع النصر حتى 2027، ويشير إلى أن مرحلة ما بعد الاعتزال ستتيح له وقتا أكبر لعائلته وهواياته ومشاريعه الخاصة.